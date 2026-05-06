Causa Adorni: el juez Lijo levantó el secreto fiscal ante ARBA por la casa del country y un inmueble en La Plata

La investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó una medida de alto impacto contable. El juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal del funcionario y de su cónyuge ante ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires.

La resolución, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a transparentar el flujo de fondos destinados a dos propiedades clave en territorio bonaerense.

El foco de la Justicia está puesto en los pagos realizados para la adquisición y el mantenimiento de la vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y en un departamento heredado en la ciudad de La Plata. Con esta medida, los investigadores podrán verificar si el pago de tasas, impuestos inmobiliarios y sellos guarda correlación con los ingresos declarados por el matrimonio.

El contexto de la medida: efectivo y deudas «por afuera»

El levantamiento del secreto fiscal ocurre en una jornada de máxima actividad en Comodoro Py. Mientras se libraban los oficios a ARBA, el socio del gestor inmobiliario, Leandro Miano, se presentaba a declarar por las refacciones en el departamento de Caballito.

La Justicia intenta cerrar el círculo sobre tres puntos de conflicto patrimonial:

El costo de las obras: el contratista Matías Tabar aseguró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por remodelar la casa del country, una cifra que el Gobierno tildó de «exagerada» pero que ahora será contrastada con los registros tributarios.

el contratista aseguró haber recibido por remodelar la casa del country, una cifra que el Gobierno tildó de «exagerada» pero que ahora será contrastada con los registros tributarios. Muebles de diseño: se investigan nuevos gastos en dólares físicos para equipar ambas propiedades con mobiliario de alta gama, mesas de mármol y racks de TV encargados a principios de este año.

se investigan nuevos gastos en dólares físicos para equipar ambas propiedades con mobiliario de alta gama, mesas de mármol y racks de TV encargados a principios de este año. La herencia platense: el magistrado también ordenó rastrear los movimientos fiscales sobre el inmueble de La Plata donde reside la madre del funcionario, para determinar si hubo inyecciones de dinero no declarado en su mantenimiento.

La estrategia de la fiscalía: cruce de datos

Con el secreto fiscal levantado ante ARBA y la ARCA (ex AFIP), y el secreto bancario ya liberado, Pollicita cuenta ahora con todas las herramientas para el peritaje integral. La lupa está sobre Bettina Angeletti, cuya facturación como autónoma y coach es el argumento que la defensa de Adorni planea utilizar para justificar el crecimiento de los activos familiares.

Sin embargo, el volumen de deudas privadas —que asciende a 335.000 dólares con jubiladas y policías retirados— y el uso recurrente de la modalidad «cash» para los gastos suntuarios, mantienen la sospecha sobre un patrimonio no exteriorizado. El próximo hito será el 31 de mayo, cuando Adorni presente su declaración jurada anual, documento que ahora será cotejado con los informes detallados que envíe la provincia de Buenos Aires tras la orden de Lijo.

Con información de Infobae.