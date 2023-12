El guiño de Milei a la Corte: Cúneo Libarona aseguró que no buscarán ampliar el tribunal

El futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, participó de la reunión convocada por Javier Milei este lunes. Ante las preguntas de la prensa, descartó que vayan a impulsar una ampliación de la Corte Suprema, actualmente conformada por cuatro miembros.

En el máximo tribunal de Justicia hay una silla vacante, por la salida de la jueza Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, que nunca fue cubierta.

«No», respondió Cúneo Libarona de forma contundente al ser consultado por la prensa acerca de si buscaría una ampliación de la Corte. El sucesor de Martín Soria dijo que quieren tener una relación “cordial, respetuosa, de independencia y división de poderes” con los integrantes del máximo tribunal.

Además, descartó la continuidad del juicio político a la Corte: “No tiene sustento. Perturba la honorabilidad de los jueces, no tiene sustento alguno. Es para dañar, es infame”.

El encuentro de Cuneo Libarona con los jueces de la Corte

El futuro ministro de Justicia a su vez destacó que la reunión que mantuvo con los titulares del máximo tribunal fue un “encuentro muy cordial y respetuoso”: “Hay que buscar una Argentina mejor. Yo estoy dispuesto a ser un servidor comunitario y hacer mi mejor esfuerzo para que tengamos la mejor Justicia posible”.

Cúneo Libarona habló además sobre los planes del presidente electo con respecto a la Justicia: “Milei propaga la independencia judicial en el marco de respeto y tener lo mejor para la sociedad”. De esta manera, consideró que la Justicia debe ser “independiente y libre de decisión”.

El abogado dijo también cuáles fueron los pedidos que le hizo el presidente electo: “Me dijo que no designe ni por amiguismo, ni por política, ni por lo que me van a pedir. Él apunta a la idoneidad y eso me pareció una respuesta increíble. Vamos a apuntar a eso”, y agregó: “La ley regula la vida en sociedad y eso es lo que tenemos que entender en el país”.

Con información de El Destape y TN