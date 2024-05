El intendente de La Matanza habló sobre la acusación de abuso sexual: «La denuncia es falsa»

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado el lunes tras ser denunciado y acusado por comete abuso sexual. Este martes, el funcionario rompió el silencio y aseguró que «la denuncia es falsa».

Espinoza se defendió de la denuncia por abuso sexual a través de un comunicado emitido por la oficina de prensa municipal y sostuvo que todo «se trata de una mentira armada».

«Respecto de la situación judicial del Intendente Fernando Espinoza, dictada en primera instancia, es decir que no está firme y se encuentra en etapa de apelación, se informa que no se abundará en detalles relacionados con la causa, ya que está a consideración de la Cámara y no corresponde exponer sus circunstancias», señalaron en el comunicado.

Tras esto mencionaron que la denuncia es «absolutamente falsa» y argumentó que por ello en dos ocasiones anteriores, hubo un pedido de sobreseimiento por parte de los fiscales en la misma causa.

«La primera ocasión fue en agosto de 2022, primer pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, y la segunda en diciembre de 2023, segundo pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante», detallaron y agregaron que en ambas ocasiones el «expediente se mantuvo abierto».

Finalmente el intendente concluyó el escrito defendiéndose de la acusación y aclarando que «nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto. Se trata de una mentira armada. Dejemos actuar a la Justicia».

con información de TN

El intendente de La Matanza acusado de abuso sexual

La jueza María Galletti procesó por abuso sexual simple a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y decretó su embargo por la suma de $1.500.000.

La magistrada también dispuso la prohibición de contacto entre Espinoza y la denunciante, Melody Rakauskas, quien realizó la denuncia hace dos años.

La resolución judicial establece que Espinoza es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de Rakauskas.

Según consta en la causa, la joven M.J.R. aseguró que el dirigente peronista la abusó sexualmente mediante tocamientos en el interior del departamento donde vivía en la Capital Federal, el 10 de mayo de 2021. El intendente había ido a su casa después de decirle que quería cenar con ella.