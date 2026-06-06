Estacionamiento medido en Neuquén: aumentaron las tarifas del SAEM desde este sábado

El Sistema de Estacionamiento Medido de Neuquén actualizó sus tarifas y conceptos. Foto: Matias Subat (archivo).

El Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) de Neuquén puso en vigencia una actualización de tarifas para estacionar en las zonas alcanzadas por el servicio. La medida ya rige en la capital e incluye nuevos valores por hora y modificaciones en otros conceptos vinculados al sistema.

A través de un comunicado oficial, SAEM informó que la actualización se aplica en el marco de los mecanismos previstos para la prestación del servicio. Según precisó el organismo, el objetivo es sostener el funcionamiento operativo y la infraestructura tecnológica.

Cuánto cuesta estacionar en Neuquén tras el aumento del SAEM

Con el nuevo cuadro tarifario, la primera hora de estacionamiento pasó a costar $926,35. La segunda hora tiene un valor de $1.132,25, mientras que la tercera hora y las siguientes ascienden a $1.389,61.

La actualización también alcanza a otros conceptos. La tarjeta «raspadita» quedó fijada en $1.380,00 y el acta de deuda pasó a costar $21.454,57, de acuerdo con la información difundida.

Desde el organismo recordaron que el estacionamiento medido busca mejorar la rotación vehicular en los sectores de mayor circulación de la ciudad. Además, indicaron que contribuye a optimizar la disponibilidad de espacios para estacionar.

Los usuarios podrán consultar el detalle de las nuevas tarifas a través de la aplicación oficial del sistema y mediante los canales habituales de atención habilitados por el organismo.

La actualización ya se encuentra vigente y alcanza a todos los sectores de la ciudad donde funciona el servicio de estacionamiento medido.