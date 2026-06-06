Avanza la repavimentación de una ruta clave de Vaca Muerta y Rincón de los Sauces

La repavimentación cumplirá un rol clave para el desarrollo de Vaca Muerta (Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación de Neuquén)

El Ministerio de Infraestructura reportó un avance sostenido en la obra de rehabilitación de la Ruta Provincial 6. La tarea fue realizada a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

El tramo intervenido conecta Crucero Catriel con Rincón de los Sauces y es considerado estratégico para el movimiento de cargas, equipos y servicios vinculados a la actividad hidrocarburífera.

La intervención comprende 54 kilómetros entre el empalme con la Ruta Provincial 8 y la zona de Crucero Catriel. Según la información oficial, el objetivo es recuperar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y mejorar la capacidad de una traza utilizada de manera intensiva por el tránsito pesado.

El corredor tiene un rol central dentro de la red vial de Vaca Muerta, ya que articula Rincón de los Sauces con otros accesos productivos de la cuenca neuquina. El sector cumple un rol clave en la circulación de:

Camiones

Maquinaria

Personal de trabajo

Herramientas de operaciones petroleras y de servicios.

Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación de Neuquén

Los objetivos de la repavimentación de la Ruta Provincial 6

La repavimentación de la Ruta Provincial 6 forma parte de un plan provincial más amplio de mejoras viales que incluye obras sobre las rutas 5, 7, 17 y otros corredores estratégicos. El Gobierno neuquino busca fortalecer la conectividad logística, reducir tiempos de traslado y acompañar el crecimiento de la producción energética.

En el caso del sector de Rincón de los Sauces, la obra es ejecutada por Vialidad Provincial con una inversión informada de 20.000 millones de pesos. La finalización está prevista para diciembre de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial difundido por la provincia.

La ruta presentaba diversos baches y grietas a lo largo del trayecto (Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación de Neuquén)

Desde el gobierno provincial señalaron que, una vez concluida, la repavimentación mejorará la conectividad interprovincial y la seguridad de uno de los principales accesos al área petrolera. La obra se complementa con otros proyectos viales anunciados para Rincón de los Sauces y su entorno, orientados a consolidar la infraestructura necesaria para el desarrollo de Vaca Muerta.