Se inició en Bariloche el programa Enfocar RN

La Provincia de Río Negro puso en marcha en Bariloche el programa Enfocar RN que permite el acceso gratuito a la salud visual a más de 30.000 personas.

La primera convocatoria se realizó en la escuela primaria 310 del barrio Arrayanes y la ciudad lacustre ya tiene más de 6.000 inscriptos dentro de un programa «sin precedentes» y una «de las iniciativas sociales más ambiciosas» en el ámbito provincial según se destacó.

Equipos técnicos, profesionales oftalmológicos, agentes sanitarios y personal de apoyo comenzaron a recibir a vecinos y vecinas para realizar controles visuales gratuitos y gestionar la entrega de anteojos a quienes los necesiten.

En Bariloche, más de 6.000 personas ya cuentan con turno asignado tras un proceso de inscripción digital y validación de datos desarrollado especialmente por ALTEC para garantizar una atención ordenada y eficiente. Durante todo junio, el operativo recorrerá otros diez establecimientos educativos y alcanzará los 24 barrios de la ciudad.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, señaló que «muchas veces las mejores políticas salen de la gente. El Enfocar RN es un claro ejemplo, caminando el territorio recibimos una cantidad de consultas y de necesidades vinculadas a la salud visual, y eso refleja la importancia de escuchar a la gente».

Agregó que «con este programa vamos a cambiarle la calidad de vida a la gente. Son muchos los programas con una definición política muy fuerte del Gobernador de seguir acompañando a los sectores más vulnerables».

Qués es Enfocar RN

El programa fue diseñado para llegar a más de 30.000 rionegrinos y rionegrinas, priorizando a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 18 años, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad.

La iniciativa recorrerá el Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Región Sur, Zona Atlántica y Zona Andina mediante unidades móviles equipadas como consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos completos.

El objetivo es «eliminar las barreras económicas y geográficas que históricamente dificultaron el acceso a la salud visual» y «acercar la solución directamente a la comunidad».

En números 6.000 personas se anotaron en Bariloche y ya cuentan con sus turnos asignados.