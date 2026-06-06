La despedida de Dalma Maradona al Indio Solari que emocionó a sus seguidores
Las hijas del astro argentino le dejaron su mensaje al artista por medio de la cuenta oficial de Instagram del “10”.
La familia de Diego Armando Maradona se sumó a las despedidas por la muerte de Carlos «Indio» Solari y le rindió homenaje a través de las redes sociales con un mensaje cargado de emoción y una frase emblemática del músico.
“A brillar mi amor”: el homenaje de la familia Maradona al Indio Solari
Desde la cuenta oficial dedicada al recuerdo del astro del fútbol publicaron una imagen del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota acompañada por una de sus expresiones más recordadas: «A brillar mi amor».
Por su parte, Dalma Maradona también utilizó sus redes sociales para despedir al artista. En un mensaje íntimo y conmovedor, le pidió que saludara a su padre en el cielo y expresó el profundo dolor que le generó la noticia.
Además, la actriz comparó la conmoción que le provocó la muerte del Indio con la que sintió cuando falleció Diego Maradona y solicitó que no la contactaran para realizar entrevistas o declaraciones sobre el tema, dejando en claro que atravesaba el momento desde un lugar muy personal.
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