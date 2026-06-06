La despedida de Dalma Maradona al Indio Solari que emocionó a sus seguidores

La familia de Diego Armando Maradona se sumó a las despedidas por la muerte de Carlos «Indio» Solari y le rindió homenaje a través de las redes sociales con un mensaje cargado de emoción y una frase emblemática del músico.

“A brillar mi amor”: el homenaje de la familia Maradona al Indio Solari

Desde la cuenta oficial dedicada al recuerdo del astro del fútbol publicaron una imagen del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota acompañada por una de sus expresiones más recordadas: «A brillar mi amor».

Por su parte, Dalma Maradona también utilizó sus redes sociales para despedir al artista. En un mensaje íntimo y conmovedor, le pidió que saludara a su padre en el cielo y expresó el profundo dolor que le generó la noticia.

Además, la actriz comparó la conmoción que le provocó la muerte del Indio con la que sintió cuando falleció Diego Maradona y solicitó que no la contactaran para realizar entrevistas o declaraciones sobre el tema, dejando en claro que atravesaba el momento desde un lugar muy personal.