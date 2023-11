El juez y fiscal acusados de delitos de lesa humanidad declararán hoy en Neuquén

El juicio contra los encargados del Juzgado Federal de Neuquén durante la dictadura militar se reanudará hoy con la acusación de Inés y Oscar Ragni, por su hijo desaparecido. Los imputados lograron que la declaración indagatoria, se realice a la distancia, por el sistema de videocámaras.

El ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Victor Ortiz no estarán en la sala de audiencias hoy. El fallo fue dividido: la presidenta del Tribunal, María Paula Marisi consideró que estaban en condiciones de declarar en Neuquén, de modo presencial. Los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia, dijeron que no y dieron lugar a la declaración virtual, tras la presentación de las defensoras oficiales de varias certificaciones médicas.

Ambos ejercerán el derecho de defensa desde Buenos Aires y la expectativa es que respondan preguntas, según se precisó. No se conoce qué tipo de defensa llevarán a cabo: es la primera vez que civiles llegaron acusados de crímenes de la dictadura, y se espera conocer su versión sobre los secuestros, las desapariciones y las torturas. Hay más de 20 expedientes tramitados por los padres de desaparecidos, familiares de secuestrados y actuaciones incluso de amenazas y hechos vinculados a los operativos que fueron denunciados en 1976 en Neuquén.

En la requisitoria fiscal de la apertura del juicio fueron acusados por el fiscal federal Miguel Palazzani, de ser parte del plan criminal, conocer los operativos, integrar las reuniones con los jerarcas militares donde se definían los secuestros y hasta de haber presenciado interrogatorios a los golpes en la delegación de la policía federal, en el caso del ex fiscal Ortiz.

La audiencia comenzará con el planteo de la querella de los Ragni, patrocinados por Natalia Hormazábal y Mariana Derni. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) acusará por la desaparición de Oscar Ragni, en diciembre de 1976. Oscar e Inés Ragni iniciaron varias denuncias por el secuestro, luego habeas corpus por la desaparición, e insistieron con presentaciones legales ante Ortiz y Duarte que se extendieron por varios años.