El juicio por el femicidio de Agustina Fernández no se realizará este año «por los plazos de la justicia»

Ayer el abogado defensor de Pablo Parra, Juan Manuel Coto habló acerca de la fecha del juicio por el femicidio de Agustina Fernández y aseguró que no se realizará este año. Hoy la mamá de la joven pampeana, Silvana Cappello confirmó las declaraciones del abogado y lamentó los plazos de la justicia.

La mamá de Agustina Fernández, Silvana Cappello confirmó que hay muchas probabilidades de que el juicio por el femicidio de la joven se realice el próximo año, en el 2024.

“Como madre, aunque me lo expliquen mil veces no voy a entender la burocracia, menos el manoseo. Como la preventiva está hasta el 30 de septiembre, a partir de ahí se pedirá la fecha de elevación a juicio, y como se ve que Agus no es hija de ellos obviamente, consideran que por los plazos no se podrá hacer este año”, expresó la mamá, Silvana Cappello.

En la última audiencia realizada en junio, la fiscalía y la querella solicitaron que se prorrogue el plazo de la prisión preventiva para el presunto acusado. Se acordó que Pablo Parra seguirá detenido por cuatro meses hasta septiembre. La mamá de Agustina aseguró que antes de vencerse el plazo pedirán una prórroga de la prisión preventiva.

“Después se viene la feria judicial en enero, pero yo sigo pujando. Estoy perdiendo años de vida en semanas, me están matando en vida. Yo no voy a dejar de molestar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, junto con todos los que les duele la partida de Agus”, manifestó.

Femicidio de Agustina Fernández: la joven fue atacada gravemente en un departamento de Cipolletti

Agustina Fernández era una joven de 19 años que había llegado a Cipolletti para estudiar una carrera, cursaba el primer año de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo. Durante un supuesto robo en un departamento del complejo donde vivía fue atacada a golpes.

La joven permaneció internada en el hospital de Cipolletti hasta el martes 5 de julio, cuando los médicos determinaron que tenía muerte cerebral. Como Agustina era donante expresa, la familia procedió con la donación. Luego de un gran operativo de ablación los órganos de la joven fueron trasladados por personal del Incucai a Buenos Aires.

El 23 de diciembre del año 2022 la justicia ordenó la detención de Pablo Parra, quien esta acusado por los cargos de femicidio agravado por haber sido cometido con alevosía.

Según la teoría de la fiscalía, el 2 de julio Parra ingresó por la parte trasera de su vivienda. Luego entró a la casa y atacó a Agustina a golpes hasta dejarla inconsciente. Las lesiones le provocaron un traumatismo craneoencefálico, tres días después falleció en el hospital de Cipolletti.

Tras cometer el femicidio, para sostener su coartada, desordenó un sector del dormitorio, se llevó su celular y el de Agustina y se escapó por donde ingresó. Una vez fuera del departamento subió a su auto y fue hacer compras, realizó los pagos con tarjeta con el fin de reforzar su coartada.

Volvió al departamento y al ingresar y ver a Agustina tirada en el piso fingió sorpresa y acudió a la vivienda de un vecino para indicarle que habían herido a la joven. Allí dieron aviso a las autoridades sobre un supuesto robo.