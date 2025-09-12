El jurado popular declaró culpable a Medina por el femicidio de Marisa Coliman en Luis Beltrán. foto: Juan Thomes

El jurado popular declaró este viernes de manera unánime a Nicolás Medina (23) culpable del femicidio de Marisa Coliman, ocurrido en julio de 2023 en Luis Beltrán. Los 12 integrantes del jurado consideraron además que Medina es responsable de lesiones leves por la agresión al hijo de la víctima.

Respecto al delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, el jurado resolvió por unanimidad que Molina es no culpable.

El juicio por el crimen de Coliman llegó a su etapa final luego de los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa. Antes de que el jurado se retirara a deliberar, Medina sostuvo: “Lo único que tengo para decir es que yo no maté a Marisa Coliman”.

La hija de la víctima, presente en la audiencia, expresó: “Dos años estuve esperando que llegue este momento, pido justicia por mi mamá”.

El pedido de la Fiscalía

La fiscalía había solicitado que Medina fuera declarado culpable por tentativa de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio doblemente agravado por ensañamiento y femicidio, y por tentativa de homicidio agravado contra el hijo de la víctima.

Según el Ministerio Público Fiscal, Coliman sufrió un intento de agresión sexual y, al resistirse, fue atacada, siendo hallada posteriormente boca abajo en el comedor de su casa.

También se acusó a Medina de agredir al hijo de la víctima para silenciarlo, con base en testimonios, pericias y análisis de los celulares que permitieron establecer el horario aproximado de los hechos.

Por su parte, la defensa cuestionó la calificación de femicidio, argumentando que el hecho se trató de un homicidio en riña y poniendo en duda los testimonios del hijo de Coliman. Sostuvo que existieron contradicciones en los relatos sobre los tiempos y circunstancias de lo ocurrido.

En una próxima audiencia fijarán el monto de la pena

La querella, en tanto, respaldó la acusación de la fiscalía y pidió justicia para la familia de Marisa, destacando la evidencia presentada a lo largo de las cuatro jornadas de debate.

Con la decisión del jurado, Medina enfrenta ahora la fase de determinación de la pena, mientras que la familia de la víctima espera que se cumpla la justicia por el crimen que conmovió a la comunidad de Luis Beltrán.