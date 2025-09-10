Femicidio de Marisa Coliman: peritos y expertos forenses detallaron la mecánica del crimen en Luis Beltrán

El juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo Oscar Kuhn sigue avanzando en Roca. Este miércoles se llevó a cabo la tercera audiencia del debate oral y público en la sede judicial de Roca, en la que declararon peritos forenses, especialistas en criminalística y testigos familiares.

El caso, ocurrido en julio de 2023 en un conventillo de la localidad, tiene como único acusado a Nicolás Ezequiel Medina, de 23 años, quien llegó a la instancia detenido con prisión preventiva. El proceso judicial es el número 23 bajo la modalidad de jurados en la historia de Río Negro y cuenta con la participación de doce titulares y cuatro suplentes.

El crimen ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada del 23 de julio de 2023.

La palabra forense

El médico forense abrió la jornada con un análisis detallado de las lesiones sufridas por Coliman. Según el especialista, la causa de la muerte fue una hemorragia interna producida por una «lesión de arma blanca en la arteria carótida». La víctima presentaba además heridas defensivas, lo que confirmaría que intentó resistirse al ataque.

El experto también aclaró que no se hallaron evidencias de agresión sexual. El testimonio incluyó la explicación de cómo las heridas cortantes y punzantes fueron compatibles con el cuchillo tipo tramontina secuestrado en la escena. También explicó que tanto el imputado como el hijo de la víctima, padecieron lesiones cortantes con relación al arma blanca.

Reconstrucción de la mecánica del hecho

Un perito de la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público Fiscal expuso la reconstrucción de la escena. Señaló que el ataque a Coliman se inició en la parte izquierda de la cama donde estaba, y que tras recibir la primera puñalada, la mujer intentó desplazarse, pero fue atacada nuevamente hasta quedar gravemente herida.

En tanto, el hijo de la víctima, Oscar Kuhn, fue sorprendido en su habitación y sufrió múltiples lesiones en el cuero cabelludo, algunas de las cuales requirieron sutura. En el lugar se registraron rastros de lucha: muebles tirados, manchas de sangre en paredes y ropa ensangrentada.

Evidencias clave para la acusación

La investigación determinó que la puerta trasera de la vivienda fue abierta y luego cerrada y trabada tras el crimen, lo que refuerza la hipótesis de manipulación de la escena. Además, se halló una pala en el exterior con rastros de sangre manipulada por alguien con las manos ensangrentadas.

Los peritos también señalaron la lesión en la mano derecha de Medina, con cortes alrededor de uno de sus dedos. El ADN encontrado en esas heridas correspondía tanto a la víctima como al acusado. Aunque la ropa que vestía al momento de su detención solo tenía manchas leves, se sospecha que se deshizo de las prendas usadas durante el ataque.

Testimonios familiares y vínculos con el acusado

La jornada incluyó además declaraciones de familiares y allegados a las víctimas y al acusado. Un pariente de Coliman, declaró por Zoom desde Choele Choel. Relató que la noche del crimen saludó a Nicolás y luego no volvió a verlo. Contó que Kuhn estuvo en su casa horas antes y que conocía a Medina del pueblo.

También testificó el excuñado del acusado y primo segundo de Kuhn. Explicó que había compartido trabajo y vivienda con Medina y que lo vio la noche previa al ataque con un pantalón negro, zapatillas Nike y una campera camuflada, vestimenta distinta a la que llevaba al momento de su detención.

Esta tarde, siguieron con los testigos propuestos por la Fiscalía y, mañana, se avanzará con las personas citadas por la defensa pública.

Próximos pasos del juicio

El tribunal popular deberá valorar la totalidad de la prueba y los testimonios para determinar la responsabilidad penal de Medina, acusado por femicidio y tentativa de homicidio. La audiencia continuará en los próximos días con nuevos testigos, antes de que el jurado inicie sus deliberaciones.

El viernes se abrirá paso a la etapa de alegatos y el jurado deberá deliberar respecto a la culpabilidad o no del único acusado que tiene este juicio.