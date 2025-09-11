Femicidio de Marisa Coliman en Luis Beltrán: el juicio por jurados entra en etapa de definiciones en Roca

El juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo Oscar Kuhn, ocurrido en Luis Beltrán, transita sus instancias decisivas en los tribunales de Roca. Este jueves se cerró la etapa de testimonios y este viernes se desarrollarán los alegatos de clausura.

La acusación apunta contra Nicolás Medina, señalado como el responsable del crimen, que podría recibir la pena de reclusión perpetua. Fiscalía y querella ya adelantaron que pedirán la culpabilidad del imputado, mientras que la defensa buscará revertir la acusación frente a los jurados.

Los testimonios de la defensa

Durante la jornada de este jueves se escuchó la declaración de una persona menor de edad mediante cámara Gesell, en una instancia compartida por todas las partes del proceso. Posteriormente, se presentaron los testigos propuestos por la defensa de Medina.

Entre ellos, declaró un licenciado en Psicología que se desempeña en el hospital de Luis Beltrán y en la coordinación zonal de salud mental. El profesional relató que en 2021 atendió a Coliman en el marco de una revinculación con uno de sus hijos, la recibió en entrevistas de admisión y seguimiento, aunque la víctima dejó de asistir.

Antecedentes en salud y vínculos familiares

Ese mismo psicólogo también atendió al hijo de Coliman, Oscar Kuhn, en varias entrevistas antes de su internación en un centro evangelista para personas con consumo problemático. Allí permaneció un mes y, tras su salida, retomó el contacto con el profesional en algunos encuentros más.

Además, fueron citados a declarar la expareja de Coliman, familiares y vecinos, quienes aportaron información sobre los vínculos de la víctima y su contexto de vida en Luis Beltrán.

El cierre del debate y los pasos a seguir

Mañana a las 8:30 está prevista la audiencia de clausura con los alegatos finales. Fiscalía y querella buscarán que el jurado popular declare culpable a Medina, en tanto la defensa intentará instalar dudas razonables para desvirtuar la acusación.

Tras los alegatos, el juez técnico Alejandro Pellizzón dará las instrucciones finales al jurado, que luego quedará en condiciones de deliberar. Si el veredicto resulta de culpabilidad, se abrirá una nueva instancia para fijar la pena, aunque el Código Penal prevé como única condena para el femicidio la reclusión perpetua.