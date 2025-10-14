Caso Nora Dalmasso en Córdoba: el último acusado fue sobreseído por prescripción tras 19 años

Casi dos décadas después del crimen de Nora Dalmasso, la Justicia de Córdoba resolvió este lunes el sobreseimiento total de Roberto Marcos Barzola, el último imputado en la causa. La decisión fue dictada por la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto, que declaró extinguida la acción penal por prescripción.

Dalmasso fue hallada sin vida el 26 de noviembre de 2006 en su vivienda del country Villa Golf, en Río Cuarto. Desde entonces, el expediente atravesó distintas hipótesis, imputaciones y cierres parciales que nunca lograron una condena firme.

El fallo que pone fin a una investigación de 19 años

El tribunal, integrado por los camaristas Pablo Bianchi y Carlos Hernán González Castellanos y la jueza María Victoria Cavagnaro, concluyó que habían transcurrido casi 19 años desde la fecha del hecho. En su resolución, los magistrados recordaron que el Código Penal, en su artículo 62 inciso 2, fija en 15 años el plazo máximo de prescripción para delitos como el de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.

En ese sentido, señalaron que la prescripción “no se vio interrumpida ni suspendida” y descartaron los argumentos que pretendían justificar una extensión del plazo.

El rol del Ministerio Público y la querella

El fallo también aclaró que la imposibilidad de que el esposo y el hijo de la víctima —Marcelo y Facundo Macarrón— actuaran como querellantes no implicó un obstáculo para el avance de la investigación. Los jueces remarcaron que el Ministerio Público Fiscal “no enfrentó un impedimento legal insuperable” para continuar el proceso penal.

Por ese motivo, la Cámara entendió que no había elementos suficientes para mantener vigente la acción penal y dictó el sobreseimiento total de Barzola.

Por qué no se consideró un delito imprescriptible

La querella había solicitado que el caso fuera considerado imprescriptible bajo el argumento de que se trató de un crimen enmarcado en violencia de género, equiparable a un delito de lesa humanidad o una grave violación a los derechos humanos.

Sin embargo, el tribunal rechazó esa postura. En su resolución, sostuvo que “aunque el hecho revista gravedad y sea aberrante”, no se encuentra comprendido entre los delitos exceptuados de la prescripción según el derecho argentino e internacional.

Una causa emblemática sin condenas

Con esta decisión, el caso Dalmasso, uno de los crímenes más resonantes de la provincia de Córdoba, vuelve a quedar sin responsables judiciales. A lo largo de casi dos décadas, la causa involucró a distintos sospechosos, entre ellos al viudo Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en 2022 tras un juicio por jurados.

El sobreseimiento de Barzola marca el cierre formal de la investigación penal, a 19 años de un crimen que conmocionó a Río Cuarto y a todo el país.