El municipio de El Bolsón deberá pagar más de 30 millones por un accidente en una plaza pública

La municipalidad de El Bolsón deberá pagar con parte de su coparticipación una demanda por un accidente en una plaza. Archivo

La rotura de la estructura de un juego de hamacas que le provocó -siete años atrás- serias heridas a una adolescente de 16 años le costará al municipio de El Bolsón casi 34 millones de pesos, según lo dispuso el juzgado multifueros de esa ciudad, que ordenó embargos sobre la coparticipación hasta cubrir esa suma.

La decisión lleva la firma de la jueza Paola Bernardini y castiga a la Municipalidad como «responsable directa del cuidado y control de los espacios públicos”. El fallo favorable a la demandante data de junio pasado, pero el embargo sobre las cuentas públicas se empezó a aplicar el mes pasado, cuando ya habían transcurrido casi siete años del incidente.

En una nueva resolución librada esta semana, la jueza mandó llevar adelante la “ejecución de sentencia” y estableció el modo de pago de la reparación económica hasta cubrir los 22.804.000 pesos que fijó por las secuelas físicas y psicológicas permanentes que sufrió la joven, más el daño moral, tratamientos prolongados, gastos médicos y otros rubros. A lo cual sumó los intereses y costas con un “presupuesto provisorio” de otros 10 millones de pesos.

Durante el proceso el municipio había alegado “inconsistencias en los hechos descriptos”, dijo que no le constaba que hayan ocurrido y también cuestionó el reclamo indemnizatorio.

Pero al resolver la jueza dijo que la administración municipal era responsable. “La falta de servicio estatal en la que ha incurrido el municipio presenta una relación de causalidad directa con el evento dañoso”, escribió en el fallo.

Dijo también que su deber era fiscalizar y verificar las condiciones de seguridad de las hamacas y, tal vez, de haber advertido con cartelería que el uso estaba permitido solo para menores de cierta edad, pero el municipio de El Bolsón no esgrimió “ninguna causal de eximición”.

Dijo que los abogados de la demandada tampoco incorporaron pruebas que acrediten “presuntos defectos o mala calidad” de los materiales del juego infantil, por lo cual quedó excluida de responsabilidad la empresa fabricante, Acord SRL.

Un imprevisto trágico

La niña afectada estaba con sus padres en la plaza España la tarde del 7 de abril de 2019. Se columpió en una de las hamacas que no presentaba signos de deterioro y había sido inaugurada poco tiempo antes, cuando el caño de sostén se desoldó y cayó sobre su cuerpo, provocándole traumatismos múltiples. Varias personas fueron testigos de lo ocurrido y algunas declararon en el juicio.

Los exámenes médicos determinaron que la niña sufrió golpes severos en la cara y el cuello, esguince cervical con dolores permanentes, lesiones en la pierna derecha, traumatismo bucal severo, aflojamiento de piezas dentales, alteraciones psíquicas y emocionales, más un diagnóstico de stress postraumático.

La jueza subrayó que los informes de los peritos “no han merecido impugnaciones de la demandada” y concluyó que la chica sufrió “una incapacidad permanente y parcial del 33% a raíz de las secuelas cervicales, bucales y psicológicas derivadas del accidente”.

Luego mensuró los gastos, en valores actualizados, y admitió todos los ítems propuestos por la demanda, salvo el costo de “traslados”. La familia de la joven reclamó al comienzo de la causa un resarcimiento de 2,3 millones, que la jueza Bernardini actualizó en 22,8 millones de pesos, a los que añadió intereses y costas.

El intendente de El Bolsón Bruno Pogliano, ante una consulta de este medio, se mostró extrañado de que sea “un monto tan alto”, pero no conocía los detalles del expediente. Señaló de todos modos que “son juicios que entran en el Rejun” (el sistema de quitas automáticas por coparticipación), que no son casos aislados, y que “forman parte de la normalidad del municipio”.