El Poder Judicial de Neuquén se ajusta a la regionalización de Figueroa, pero con excepciones

El Poder Judicial de Neuquén reconfigurará su estructura a pedido del gobernador Rolando Figueroa. El Tribunal Superior (TSJ) finalmente envió ayer a la Legislatura el proyecto que elimina las cinco circunscripciones judiciales y las reemplaza por la división en siete regiones. Hay ocho localidades de la provincia que quedarán exceptuadas temporalmente de esta transformación.

La primera circunscripción será la región Confluencia; la segunda pasará a ser la Comarca; la tercera se convertirá en Pehuén, la cuarta se llamará Lagos del Sur y la quinta Alto Neuquén. A grosso modo abarcan la misma cantidad de ciudades que tienen en la actualidad.

Como anticipó Diario RÍO NEGRO en marzo, el problema radica en las dos nuevas creaciones: Limay y Vaca Muerta. Respecto de la primera no hay transporte que conecte a las localidades que la componen. Hasta tanto no cambien las condiciones de acceso la cabecera judicial de Picún Leufú seguirá en Cutral Co y la de Piedra del Águila en Junín de los Andes.

Lo mismo ocurrirá con Loncopué y Caviahue-Copahue que continuarán dependiendo de Pehuén (por la distancia y el estado de los caminos), pese a que en el esquema de Figueroa pertenecen al Alto Neuquén.

Mientras que la región Limay no estará operativa en el corto plazo, la de Vaca Muerta sólo la integrará Rincón de los Sauces que se emancipará de la Confluencia. El resto de las localidades mantendrá por el momento su referencia: Añelo y San Patricio del Chañar en la capital y Barrancas y Buta Ranquil en el norte.

En el proyecto de ley queda establecido que el TSJ tiene la facultad para diseñar esta implementación progresiva y desarrollar los dispositivos que “faciliten el acceso al servicio de justicia”, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La adecuación no afectará la actual radicación de los procesos judiciales en trámite.

Los juzgados de Paz mantendrán las delimitaciones territoriales ya fijadas, según los fundamentos, «dado el tradicional arraigo que presentan dichos organismos en el interior de la Provincia previéndose que integrarán las «circunscripciones» que oportunamente establezca este Tribunal, conforme a criterios específicos para ello».

Esta iniciativa será tratada junto al proyecto de presupuesto 2026 del Poder Judicial que prevé un gasto total de 389 mil millones de pesos.