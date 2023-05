El relato de los amigos de Facundo Castillo marcó el pulso de la cuarta jornada del juicio en Cipolletti

En la cuarta jornada del juicio por jurados por el homicidio de Facundo Castillo seis testigos declararon durante la mañana del jueves: un perito, la mamá de un amigo de Ramiro Gutiérrez -unico imputado- que se disculpó por haber dicho que tenían a su hijo escondido durante las horas posterior al crimen, el oficial que le tomó la denuncia a la mujer, el joven que inició la pelea que luego desencadenó la muerte de Facundo, y dos testigos presenciales cercanos a Castillo. Por la tarde también prestaron declaración testigos presenciales del hecho.

Fueron los relatos que captaron la atención de la defensa y la querella en los tribunales de Cipolletti. Las partes continuaron debatiendo acerca de cómo se produjo el accidente -eje central del debate-; si fue con la parte frontal o trasera de la BMW de Gutiérrez, y si Facundo Castillo estaba o no en el suelo en el momento del impacto.

Caso Facundo Castillo:primer testigo de la jornada

El primero en declarar fue el perito – de la defensa- accidentológico Aldo Capitan, que durante la tarde del miércoles brindó su testimonio, pero por los tiempos de la oficina judicial, la querella no pudo interrogarlo. En el cuestionario realizado ayer por el querellante Juan Manuel Coto y el fiscal Santiago Márquez Gauna buscaron precisar cuál fue el lugar donde el vehículo recibió el impacto con el cuerpo de Facundo.

A través de una serie de fotografías e imágenes del vehículo,los acusadores precisaron que la parte frontal del vehículo- el paragolpes y radiador- también tenían golpes que no fueron detallados en el informe, y que son coincidentes con las lesiones que tenía el cuerpo de Facundo en la autopsia. Este relato difiere a la exposición brindada durante el día miércoles por la defensa que se centró en que el arrollamiento se produjo con la parte trasera del vehículo.

Además, cuestionaron si funcionaba la cámara de la camioneta y si tenía sensores de estacionamiento, y por qué no detectaron el cuerpo del joven.

Otro punto que la querella y la defensa trataron de determinar fue la dirección en la que circulaba el vehículo al momento de retirarse del lugar. Este aspecto generó un extenso debate entre las partes. Cada una trató de que los testigos precisaran la maniobra que realizó el vehículo para retirarse, sin embargo, los testigos no lograron determinar expresamente cómo ocurrió.

La teoría de la fiscalía y la querella

Según la acusación de la fiscalía y la querella, Gutiérrez se subió a su camioneta BMW junto a sus dos amigos, cruzó el semáforo en rojo y giró en «U» para volver al lugar donde se inició la pelea. Al llegar aceleró en dirección a la banquina donde se encontraba el grupo de amigos de Facundo. Con la parte delantera de su camioneta impactó a Facundo Castillo y lo arrastró 14 metros. Otra persona, amigo del joven, alcanzó a empujar al grupo de amigos y los salvó de ser atropellados.

Para la defensa, Gutiérrez entró en pánico y atropelló accidentalmente a Facundo con la parte trasera del vehículo en un accionar repentino.

El testimonio de la madre que denunció que la familia de Gutiérrez tenía a su hijo retenido

Otra de las personas que brindó su declaración en los tribunales de la calle Urquiza y España, fue la mamá de uno de los jóvenes que acompañaban a Ramiro Gutiérrez la mañana del 19 de diciembre. La mujer comenzó su relato pidiendo disculpas a la familia de Gutiérrez por haber manifestado en algún momento que tenían escondido a su hijo, “estuvo mal esa exposición, que podía haber estado impedido de la libertad”, declaró.

La testigo manifestó que se enteró del accidente por los medios de comunicación. A raíz de que su hijo no aparecía, radicó la denuncia una comisaría de Neuquén. Finalmente, al día siguiente el joven regresó a su domicilio manifestando que “no había contestado porque no tenía batería en el celular”.

El comisario inspector que tomó la denuncia de la mujer manifestó que aportó en la denuncia que su hijo no aparecía y que el último contacto se había producido la tarde del 18 de diciembre. Luego de la aparición, el día siguiente del crimen, la policía de Neuquén envió a un efectivo policial a entrevistarse con el joven, quién manifestó que “había estado en la fiesta y que se había presentado en una comisaría de Cipolletti a regularizar su situación”. El testimonio fue muy breve, al igual que la declaración de la madre del joven.

Qué dijo el joven que inició la pelea previa a la muerte de Facundo

Otro de los momentos claves de la audiencia fue el testimonio del joven que inició el conflicto previo a la muerte de Facundo Castillo. En su relato manifestó que durante las primeras horas no sabían lo qué había ocurrido y que no se percataron que habían arrollado a Facundo Castillo. “Yo sentí un sacudón, pero no entendía lo que pasaba. Ramiro giró la camioneta y nos fuimos”, declaró.

En su testimonio precisó cómo fue la secuencia que desencadenó la pelea. Explicó que fue corto el lapso que estuvieron en la fiesta en la finca de La Nonnina. Anteriormente habían visitado otros sitios. En la fiesta estuvieron solo 30 minutos, hasta que finalizó, y junto a la multitud se dirigieron a la salida para ir a otro lugar. En el camino, Ramiro se encontró con un amigo de él que se sumó al grupo.

Como el carril estaba colapsado y la fila de vehículos no avanzaba. Ramiro siguió a una camioneta que se metió a sobrepasar los autos. En ese ínterin un auto se aproximó de frente, y Ramiro se tiró para la banquina, como había persona transitando la situación generó malestar y alguien golpeó a la camioneta.

El joven, manifestó que ese golpe que él escuchó marcó el inicio de la discusión y posterior pelea. “Me bajé a discutir con el que le había pegado a la camioneta, había tomado. En un momento se sumó uno más, y empezó la pelea, ya no era hablar. Me caí al piso, amagué a cubrirme la cabeza porque me estaban pateando de todos lados. Tenía impotencia de no poder hacer nada, no sabía si una patada me iba a matar”.

Explicó que no recuerda cómo salió de aquella pelea, sólo que se subieron a la camioneta y se fueron. Arriba del vehículo se dieron cuenta que faltaba otro joven. “Pensábamos que le iban hacer lo mismo que a mí”, declaró.

Ante esta advertencia, Ramiro dio la vuelta, casi llegando a Ruta 22, para buscarlo. Al llegar al lugar declaró que todos se abalanzaron contra la camioneta para golpear el vehículo. “Querían que nos bajemos. Queríamos salir de ahí, Ramiro hizo marcha atrás, yo sentí un sacudón. Giró la camioneta y nos fuimos. Salimos por Ruta 22 para el lado de Neuquén, pero en un momento Ramiro giró y nos dirigimos hacia Roca. Indicó que alguien les envió un mensaje pidiéndoles que regresaran a la calle Julio Dante Salto, porque había ocurrido algo. “Pasó algo, vuelvan”, decía el mensaje, pero los jóvenes lo ignoraron y continuaron camino a Roca.

Agregó que Ramiro condujo todo el viaje con el rostro herido, durante el camino llamó a su padre para que lo asistiera. Al llegar a Roca, se dirigieron a una quinta donde se encontraba el padre y hermano de Ramiro. Este último lo llevó para que revisara un médico, mientras que los dos amigos fueron trasladados a un departamento ubicado en el centro de Roca.

Allí recibieron comida, asistencia médica de una enfermera que envió la familia de Gutiérrez, también el asesoramiento de un abogado, y una fotógrafa que se encargó de retratar las heridas que habían recibido los amigos de Ramiro durante la pelea.

El joven aseguró que se enteró durante su estadía en el departamento lo que había ocurrido con Facundo: “Nos enteramos por las noticias. Después vino un abogado que nos dijo que nos quedemos tranquilos. Nos quedamos en el departamento porque estábamos asustados, no sabíamos qué hacer”, aseguró.

Durante la estadía en el departamento, los dos jóvenes no tuvieron ningún contacto con Ramiro, que fue separado del grupo al llegar a la quinta. La defensa planteó que Gutiérrez fue trasladado al consultorio de una odontóloga de la ciudad para que le brindara asistencia.

La médica declaró en su testimonio que cuando Ramiro llegó a su domicilio no podía hablar producto de las lesiones y que estaba acompañado de su hermano. También, manifestó que Gutiérrez necesitaba ser hospitalizado por la gravedad de las heridas. En el certificado médico describió «accidente con hamaca elástica» y recetó antibióticos. Para la fiscalía, la médica confundió su relato sobre el estado de Gutiérrez al llegar al consultorio. La declaración finalizó con un contundente mensaje a Gutiérrez: “Aa mí también me ocultaban información. Hice lo que pude”.

El testimonio de los amigos de Facundo y las dos jóvenes que terminaron dentro de una canal

También declararon varios amigos de Facundo Castillo que estuvieron en el lugar. Aquella noche habían iniciado la previa junto al joven en un domicilio de Neuquén, posteriormente, abordaron la trafic que los trasladó a la fiesta en la finca de La Nonnina de Cipolletti.

Uno de los jóvenes declaró se enteraron de la pelea en el momento en que estaban esperando la trafic en un área cercana a la Ruta 22, ante esta situación, salió corriendo para ver qué estaba ocurriendo. Al llegar la pelea ya había terminado, sólo vio que estaban separando a uno de los acompañantes de Gutiérrez y subiéndolo al vehículo en el que se movilizaban.

Expresó que había varias personas, alrededor de ocho amigos, y todos estaban del lado de la banquina. “Recuerdo estar abrazado de mi novia, de espalda, y otro amigo nos empuja porque ellos ven venir a la camioneta. Terminé tirado al costado de la banquina, mi novia al lado del canal. Alrededor había muchas personas, vi pasar la camioneta cuando se fue, pero no vi dónde se detuvo”.

“Vi una persona tirada, todos empezaron a gritar, atiné a correrme para atrás y agarrar a mi novia, pero no vi el momento en el que impactó”. Ese día el joven regresó a su hogar, al día siguiente se enteraron de la muerte de Facundo. La defensale consultó si había visto a Gutiérrez bajarse a pelear, pero el joven manifestó que no.

Otra testigo recordó el momento previo al incidente: “Fue un empujón fuerte, escuché la camioneta, que la golpeaban, los gritos e insultos, yo estaba cerca del canal. Había un tipo que decía que la camioneta volvía, yo tenía a mi amiga muy angustiada y decidimos quedarnos ahí, escondidas en el canal hasta que pasara todo”.

Por la tarde también se escucharon amigos de Facundo que relataron los momentos previos y posteriores al hecho, Uno de ellos manifestó que la BMW venía en sentido Ruta 22-Islá Jordán y que alcanzó a empujar a un grupo de jóvenes la canal, pero no vio a Facundo hasta que la camioneta hizo marcha atrás y se marcho. Allí lo vio tendido en el piso. Lo acompañó hasta que llegó la ambulancia. «Esta consciente, me decía que le dolía el pie, le decíamos que se quede con nosotros».

El juicio se remotará hoy desde las 8.30. El debate estaba previso para que finalice hoy, pero se extenderá hasta la semana que viene.