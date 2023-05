Caso Facundo Castillo: declaró el joven que bajó de la BMW e inició la pelea

Uno de los testigos reconoció que se bajó de la BMW de Ramiro Gutiérrez para discutir con los jóvenes que atentaron contra el vehículo que circulaba en contramano a la salida de la fiesta de La Nonnina el 19 de diciembre de 2021. En su declaración testimonial en el marco del juicio por Facundo Castillo narró que tras el primer episodio decidió bajar del auto para discutir y que rápidamente inició una pelea. Aseguró que no se percataron que habían arrollado a Facundo Castillo.

Recordó que junto a otros amigos y Ramiro Gutiérrez habían asistido a otros eventos, antes de llegar a la fiesta en La Nonnina. “Cuando llegamos ya era tarde, y no nos dejaban entrar porque la fiesta ya estaba terminando”.

Finalmente, los jóvenes entraron y estuvieron 30 minutos. El joven, explicó que al finalizar la fiesta se dirigieron a la salida junto a la multitud. «Mariano se subió a la camioneta porque nosotros queríamos ir a otra fiesta. En el camino, Ramiro se encontró con un amigo de él que se sumó al grupo. Como el carril estaba colapsado y la fila no avanzaba. Ramiro siguió a una camioneta que se metió a sobrepasar los autos. En ese ínterin un auto se aproximó de frente, y Ramiro se tiró para la banquina y alguien golpeó a la camioneta«.

La situación generó malestar en las personas que circulaban en ese momento por el lugar, al punto que se inició una discusión. El joven que declaró manifestó que ante la situación se quiso bajar de la camioneta.

“Me bajé a discutir con el que le había pegado a la camioneta, había tomado. En un momento se suma uno más, y empiezo a pelear, ya no era hablar. Me caí al piso, amagué a cubrirme la cabeza porque me estaban pateando de todos lados. Me pateaba la espalda, la cabeza. Tenía impotencia de no poder hacer nada, no sabía si una patada me iba a matar”.

Explicó que no recuerda cómo salió de aquella pelea. “No sé cómo logré salir de ahí, terminé arriba de la camioneta, asustado. Cuando me subo a la camioneta Ramiro tenía la cara llena de sangre, atrás se subió Agustín. Cuando llegamos a la intersección de Ruta 22 nos dimos cuenta de que faltaba Mateo, y pensábamos que le iban hacer lo mismo que a mí”.

Ramiro dio la vuelta, casi llegando a Ruta 22 para buscar al joven, al llegar al lugar declaró que todos se abalanzaron contra la camioneta, golpeando el vehículo. “Querían que nos bajemos, era un segundo más para que rompieran el vidrio. Queríamos salir de ahí, Ramiro hizo marcha atrás, yo sentí un sacudón, pero no entendía lo que pasaba. Giró la camioneta y nos fuimos”.

Declaró que en el camino uno de los jóvenes envió un mensaje diciendo que “pasó algo, vuelvan”. Como Ramiro tenía la cara sangrando siguieron en dirección a Roca. Aseguró que en el camino el imputado llamó a su padre para que lo asista.

Al llegar a Roca, el primer lugar que visitaron fue una quinta donde estaba el papá de Ramiro y el hermano. El hermano se lo llevó para que lo atiendan, mientras que, a los dos jóvenes, el padre los dejó en un departamento del centro de esa localidad.

“Nos dijo que nos iba a mandar a una enfermera. No sabíamos lo que habíamos pasado. A las tres horas vino una enfermera, y una fotógrafa- que tomó fotografías de las heridas-, también mandaron comida y un abogado. Para eso ya nos habíamos enterado por las noticias lo que había pasado. El abogado nos dijo que nos quedemos tranquilos hasta que vayamos a declarar en la fiscalía. Nos quedamos porque estábamos asustados, no sabíamos qué hacer, nunca habíamos pasado por algo así. El abogado nos dijo que teníamos que ir a declarar y fuimos, nos parecía lo correcto”, expresó.

En respuesta a su declaración, la querella a cargo de Juan Coto, le preguntó si se encontraba privado de su libertad en Roca, pero el joven manifestó que podían salir del lugar. Un dato que llamó la atención de la querella fue que durante la estadía en el departamento, en ningún momento tuvo contacto con Ramiro Gutiérrez, el único contacto era el abogado que envió la familia de Gutiérrez.