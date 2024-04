El testimonio que complica a Alperovich en el juicio por abuso sexual: «Me dijo ‘José me violó'»

La expareja de la denunciante del exgobernador tucumano José Alperovich declaró en el juicio donde se lo acusa por abuso sexual. Reveló una dura confesión que le hizo: «Me dijo ‘José me había violado‘».

Se trata de David Mizrahi, quien fuera en su momento concejal por San Miguel de Tucumán y había mantenido una relación sentimental con la víctima a mediados de 2018. El joven pidió, en reiteradas oportunidades, hablar sin la presencia del público en la sala y, ante la negativa, empezó con su testimonio.

Según reconoció Mizrahi en el juicio, durante los ocho meses que habrían mantenido una relación, la joven tuvo un «deterioro físico y de salud». «Había bajado mucho de peso y se le caían las uñas, al menos eso manifestaba«, confío adelante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla.

«Al principio estaba bien, era una mujer muy divertida, predispuesta y siempre de buen humor«, recordó sobre el tiempo que compartieron recorridas, actos y actividades de campaña.

La víctima conoció a Mizrahi mientras los dos trabajaban para el senador, que pretendía disputar la gobernación de Tucumán a Juan Luis Manzur.

Posteriormente y, luego de que perdiera las elecciones provinciales, Mizrahi dejó el espacio político de Alperovich para sumarse a las filas de Manzur, gobernador de Tucumán entre 2015 y 2023. Desde entonces, según testigos del entorno de Alperovich, son «enemigos políticos».

«Un día ella me citó, nos reunimos en mí departamento, y me dijo ‘José me violó’. Me dejó sin palabras porque no me lo esperaba, nunca me lo hubiera esperado. Le pedí que se apoyara en su papá, que se asesorara bien, que no actuara de una manera impulsiva. Que se pusiera fuerte«, recordó sobre la conversación en la que le contó lo que había vivido. También que el padre de la víctima, antes de ese encuentro, se había comunicado con él para pedirle «ayuda porque veía muy mal a su hija».

Mizrahi, además, hizo referencia a su relación laboral con Alperovich a quién definió como «difícil» y que «puteaba (sic) a todos cuando las cosas no salían como esperaba».

En particular y, para ejemplificar, recordó una semana posterior a la entrevista de Alperovich en el noticiero matutino del diario La Gaceta de Tucumán en la que acosó en vivo a una periodista. Esa actitud le valió la renuncia de su equipo de comunicación y un escrache en redes sociales producto de sus declaraciones. «Esa semana fue una semana difícil. Tanto que los que podíamos evitar ir, no íbamos porque estaba enojado y eso repercutía en todos».

Aquella entrevista fue en abril de 2019 y le valió el repudio de organizaciones sociales y distintos escraches en redes sociales.

Causa por abuso contra Alperovich: ¿por qué es importante la declaración de Mizrahi?

Mizrahi no solo fue pareja de la víctima, sino que fue señalado por la defensa de Alperovich como «violento». Sara Alperovich hizo referencia a esta relación, confiada por la denunciante cuando trabajaban juntas, y la definió como una relación atravesada por la «violencia de género».

Malos tratos, peleas, engaños, actitudes machistas y celos, fueron algunos de los elementos mencionados por la hija del acusado.

En el mismo sentido interrogaron a otros testigos con la intención no de juzgar la relación de pareja sino de vincular el deterioro físico y el daño emocional de la víctima, del que se dejó constancia en distintas pericias, a la relación que ellos mantenían y no a los abusos denunciados.

En paralelo, la estrategia de la defensa de Alperovich, apuntó a la denuncia como resultado de una operación política en su contra. Mizrahi, había abandonado el partido de Alperovich para sumarse a su opositor. Además, apuntó contra otro enemigo político: el actual diputado nacional Carlos Cisneros y hombre importante dentro de Asociación Bancaria de Tucumán. Sara Alperovich en su testimonial dijo que Mizrahi «le lavó la cabeza» a la víctima y que por eso realizó la denuncia.

