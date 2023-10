En cinco años hubo cuatro femicidios en el norte neuquino

El femicidio de una adolescente de 15 años, ocurrido esta madrugada en Buta Ranquil, no es el primer hecho sucedido en el norte neuquino. En cinco años hubo cuatro asesinatos de mujeres jóvenes.

El 23 de febrero de 2018 Lorenzo Muñoz mató a su expareja, Carina Apablaza, de 31 años, y a su hija Valentina de 11 años en Las Ovejas. Las atacó en la calle, mientras caminaban. La mujer lo había denunciado el 14 de septiembre de 2017 por haber abusado sexualmente de la niña.

El hombre tenía prohibido acercarse a ambas e intimidarlas. El 24 de octubre desobedeció la restricción, violentó a Carina y la amenazó.

Después de cometer el doble femicidio, la policía desplegó un intenso operativo de búsqueda de Muñoz durante 23 días. Lo encontraron muerto, muy cerca del sitio donde había ocurrido el hecho. Por las denuncias previas que hizo Carina (tanto la investigación penal como el trámite de Familia) fue destituido el fiscal de Chos Malal, Ricardo Videla, y sancionado el juez Carlos Choco.

Oscar Retamal asesinó a Celeste Saavedra, de 29 años, en 2020, y luego se suicidó. Los cuerpos de ambos fueron encontrados en Aquihueco. Ella lo había denunciado en la comisaría 37 de Tricao Malal.

«Lo que me tiene preocupada son sus cambios de humor los cuales empieza a gritarme, a amenazarme, que me va a pegar y matar y que nuestro hijo va a estar mejor con su abuelo y no con nosotros, esta situación me tiene por demás preocupada y asustada», había manifestado la joven en la denuncia.