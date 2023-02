En la previa al juicio por Báez Sosa: «Perdí todo, ahora solo espero justicia», dijo la madre de Fernando

Los vecinos del barrio Club Ferro de Dolores realizaron una vigilia espontánea desde anoche, con velas, para apoyar a los papás de Fernando Báez Sosa a horas de que se de a conocer la sentencia que dictará el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1. Ante las sobradas muestra de acompañamiento y cariño, Graciela Sosa -madre de Fernando- habló y agradeció por el consuelo. Qué dijo.

Anoche, cerca de las 20, los vecinos de Dolores comenzaron a colocar en las calles Pellegrini y Marconi, antorchas caseras en honor al Fernando Báez Sosa, el joven asesinado cuando vacacionaba en Villa Gesell, en 2020. Minutos después, Graciela y Silvino, papás de la víctima, se acercaron al lugar para agradecer el apoyo.

«Siento la fuerza de la gente para seguir adelante. Esta vigilia que armaron por Fernando me llega hasta lo más hondo de mi corazón. Sé que no lo voy a recuperar. Solo deseo que mañana sea un día en que pueda tener un poco de paz en mi corazón«, expresó Graciela ante la prensa.

A su vez, Silvino aprovechó el lugar para también manifestar las sensaciones de la familia, a horas de que se dé a conocer el veredicto de los jueces: «Sea lo que sea la sentencia, vamos a seguir adelante, a seguir luchando. Dios quiera que sea un ejemplo para que esto no vuelva a pasar. Me gustaría que mañana la juventud tome consciencia y tome coraje para que no haya otro Fernando«.

Lidia Moisá una de las mujeres que llevó a cabo esta vigilia, contó cómo surgió la iniciativa mientras colocaba las latas con aceite durante las distintas cuadras del barrio.

«Es una zona donde viven muchos jubilados y cómo sabemos todo lo que se está viviendo, queríamos que ellos estén cerca y pidan justicia sin tener que ir hasta el Tribunal. Cuando Graciela y Silvino se enteraron me dijeron que iban a pasar», indicó Lidia.