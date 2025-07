El presentismo para los diputados de Neuquén nunca se aplicó: un año después, avanzan en la reglamentación

El régimen de presentismo que se habían autoimpuesto los diputados de Neuquén para que se les descuenten del sueldo las inasistencias a sesiones o comisiones nunca se puso en práctica. Un año después, la Secretaría de Cámara elaboró un borrador para reglamentarlo que contempla varias excepciones.

La resolución 1208 se aprobó el 11 de julio con el apoyo unánime de 25 diputados de los 35 diputados que estaban presentes en la sesión.

El régimen estableció descuentos del 10% de la dieta por inasistencia a sesiones y del 5% por inasistencia a reuniones de comisión. Estos fondos detraídos se destinarían al programa provincial de becas, según definieron los diputados.

«Es un proyecto simple que apunta a descontar los días como en cualquier lugar; el día que no se trabaja no se cobra. Se debería haber votado mucho antes«, planteó Claudio Domínguez al momento de la votación.

«La verdad que es necesario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo venir o no a las sesiones, no es lo mismo participar o no de las comisiones. Como habrán visto, no estoy de acuerdo en justificar a quien no viene y no informa y no se preocupa», había coincidido Zulma Reina, hoy vicepresidenta a cargo de la Legislatura.

Qué dice la reglamentación

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en la reunión de Labor Parlamentaria del martes, la secretaria de Cámara, Mariana Valdebenito, que tiene a su cargo la implementación, le entregó a los presidentes de los bloques un borrador de la reglamentación.

La intención es que puedan «hacer observaciones» y tratarlo en la próxima reunión de la comisión.

En el texto se determinaron las causas de justificación de las inasistencias de los diputados por las cuales no se procederá a los descuentos. Estas son:

Las establecidas mediante el Reglamento Interno en los artículos 36°, 37°, 38° у 39° (pedidos de licencia).

Las presentaciones de certificados médicos.

médicos. Las comisiones de servicios, debidamente informadas.

En cuanto a los últimos dos puntos, deberán ser comunicados al correo oficial de la Secretaría de Cámara con 72 horas de anticipación.

Descuentos para becas

El borrador de la reglamentación para el presentismo de los diputados también indica que, desde la dirección General Legislativa, «deben comunicarse las anuencias legislativas a la dirección de Sala de Comisiones para justificar las inasistencias a las reuniones de las comisiones permanentes».

Y que la Secretaría de Cámara deberá coordinar con la Prosecretaria Administrativa la transferencia de los fondos de descuentos «de manera automática y mensual, a mes calendario vencido», debiendo ser transferidos al programa provincial de becas dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al que correspondan las inasistencias.