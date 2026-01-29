En Río Negro se expande la causa Techo Digno y fijan audiencias contra dos legisladores, uno de JSRN

La investigación se extiende sobre la ejecución de una veintena de barrios iniciados con el plan Techo Digno. Foto Archivo.

La megacausa penal de Techo Digno -que investiga el manejo municipal de fondos enviados por la Nación para planes habitacionales- se extiende en las formales imputaciones de los fiscales porque se fijaron tres nuevas audiencias para acusar a la intendente de Cervantes, Claudia Montanaro, como también, a los exjefes comunales de Godoy, Luis Ivancich, y de Río Colorado, Gustavo San Roman, ambos actuales legisladores, el primero peronista y el segundo de JSRN.

La novedad se registra por el llamado a un dirigente oficialista al proceso judicial, pues, hasta ahora, no había ocurrido, ya que las acusaciones y la instancia de control (previa al juicio) se concentraron en los opositores, que ya suman una docena.

San Roman, exintendente y legislador de JSRN, está llamado para el 12 de febrero para participar de la acusación formal (denominada “formulación de cargos”), con la participación de la jueza Claudia Lemunao y la fiscal Jessica González. El otro imputado es el constructor Longinos de Dios.

Gustavo San Roman, actual legislador de JSRN, fue intendente de Río Colorado y está convocado por la Justicia para el 12 de febrero. Foto: Archivo

Por su parte, la intendenta Montanaro está convocada para el 3 de marzo, conjuntamente con el exintendente anterior Gilberto Montanaro (padre de la jefa comunal), y los constructores De Dios y Néstor Sarasola. Este debate estará a cargo del juez Julio Martínez Vivot.

Luego, el 12 de marzo, la jueza Lemunao conducirá la instancia de acusación al exintendente de Godoy y actual legislador peronista, Luis Ivancich, y también al constructor De Dios. Los fiscales son Graciela Echegaray y Mónica García.

El 9 de marzo se iniciará el juicio contra la exjefa municipal de Bariloche, María Eugenia Martini. Este proceso abrirá los debates de la causa central Techo Digno.

El primer juicio de la causa Techo Digno se pondrá en marcha el 9 de marzo y la acusada es la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini.

Como derivación de esta megacausa, el año pasado llegó a juicio el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, y resultó absuelto de la acusación de peculado, a partir del depósito de fondos para esos planes habitacionales y constituir un plazo fijo con esos recursos.

La intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro citada a audiencia de formulación de cargo para el 3 de marzo. Foto Archivo.

La investigación central de Techo Digno evalúa el manejo de fondos nacionales para planes de viviendas por parte de una docena de municipios. Las transferencias -que se sucedieron entre el 2013 y el 2015- fueron administradas por los intendentes y las acusaciones judiciales consisten en la relación entre los envíos de la Nación y el efectivo nivel de construcción.

La denuncia penal se planteó en el 2016 y, en un principio, se tramitó en la Justicia Federal pero, en el 2018, los expedientes rionegrinos fueron remitidos a la Justicia provincial. Entre exfuncionarios locales y empresarios, los implicados llegan a la treintena.

Una docena de exintendentes están en las etapas finales para su enjuiciamiento. La nómina incluye al diputado libertario Aníbal Tortoriello por la administración de los fondos de Techo Digno para planes de Cipolletti. Lo suyo se vincula con la continuidad de pagos a constructoras iniciadas por su antecesor, Abel Baratti, también en la causa de juzgamiento.

En estas instancias previas a los juicios, figuran además los extitulares de las administraciones de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y German Epul; y el de Fernández Oro, Juan Reggioni; de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Adrián Iribarren; como también, el de Choele Choel, Daniel Belloso, que es el actual presidente de la bancada del PJ-NE.