El exintendente Gustavo Gennuso fue absuelto en la causa Techo Digno de Bariloche

El exintendente Gustavo Gennuso fue absuelto en el primer juicio oral de la causa Techo Digno en Río Negro. Archivo

El exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, fue absuelto esta tarde por el tribunal de juicio de la Tercera Circunscripción, del delito de peculado por el cual se lo acusaba en la causa Techo Digno.

El dirigente transitó la semana pasada el primer juicio oral y público de las causas Techo Digno que tiene a 17 exjefes comunales de distinto signo político como imputados, además de empresarios de la construcción. Este miércoles, los jueces Juan Martín Arroyo, Gregor Joos y Bernardo Campana dieron su veredicto con serios planteos hacia la acusación del fiscal jefe Martín Lozada, que había pedido la condena.

«No estuvo acusado de haber desviado fondos que sería un delito distinto, sino que este tribunal se tuvo que abocar a comprobar si se trataba del tipo penal de peculado», sugirieron los magistrados en la sentencia que esta tarde leyó Arroyo en una audiencia que se realizó por Zoom.

A Gennuso se lo acusaba de haber sustraido dinero de la cuenta oficial del programa Techo Digno para destinarlo a otras cuentas bancarias del municipio y crear plazos fijos.

Noticia en Desarrollo