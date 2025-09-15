Causa Techo Digno: la Justicia inicia audiencias decisivas contra seis exintendentes

La Justicia provincial confirmó para octubre audiencias de control de acusación en la megacausa de Techo Digno para tres exintendentes, entre ellos, el diputado y candidato a la reelección por LLA, Aníbal Tortoriello y el legislador Daniel Belloso, apoderado e integrante de la jefatura de campaña de Fuerza Patria.

Otros tres exintendentes opositores afrontarán esta semana -desde este lunes 15 y hasta el 19 de septiembre- sus propias audiencias en esta instancia que son preparatorias de los correspondientes enjuiciamientos. Se trata de los exjefes comunales de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y Germán Epul; y el de Fernández Oro, Juan Reggioni.

Además, la oficina Judicial estableció que en marzo del año próximo será el juicio a la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini. Se iniciará el lunes 9 y se fijaron 10 días de audiencias. Antes, el 27 de octubre comenzará el debate definitivo contra quien la sucedió en el municipio, Gustavo Gennuso.

Las convocatorias para septiembre y octubre a seis exmandatarios opositores, incluyendo aquellos con participación en el proceso electoral, derivaron en suspicacias de su direccionalidad porque, hasta ahora, no figuran llamados a imputados del oficialismo o de aliados.

En ese sentido, el defensor del legislador Belloso, Damian Torres pidió -sin lograrlo- postergar la comparecencia de su defendido hasta después de la elección del 26 de octubre y consideró que esta situación “solo responde a intereses políticos”.

Se confirmó el segundo juicio y será a partir del 9 de marzo del 2026. La acusada será la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini. El 27 de octubre se abrirá el primero y el enjuiciado será el exjefe barilochense Gustavo Gennuso.

La megacausa Techo Digno se inició en el 2018 por las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos del plan federal para Viviendas por parte de gestiones municipales. Los expedientes alcanzan a una docena de municipios, implicando a una quincena de exintendentes y una veintena de empresarios de la construcción.

En el último tiempo, los fiscales elevaron pedidos de control de acusación y las Oficinas judiciales programaron esas audiencias.

Así, entre este lunes 15 y 19 de septiembre, en Cipolletti, se prevé esa instancia para el expediente de Cinco Saltos que complica a Epul y Alvarado, mientras que para el 18 y el 19 se convocó a Reggioni -que ya tiene una condena de dos años y medio por otro expediente de construcciones de viviendas- para los planes Techo Digno en Fernández Oro.

En octubre, a partir del 2 y por otras siete jornadas, será el control para Tortoriello y Baratti, con los empresarios involucrados. La apertura de la etapa se organizó para el 1° de septiembre, pero luego, se postergó porque no pudo comparecer el defensor de Baratti.

El abogado Damián Torres, defensor de Daniel Belloso, pidió postergar la audiencia para después de las elecciones, pero no fue aceptada. Foto: Marcelo Ochoa.

Para esta semana se programó el inicio de la audiencia (el miércoles 17) en los tribunales de Roca para el legislador Belloso por Choele Choel, pero finalmente, se concentrará en dos jornadas, el 8 y 9 de octubre.

En este expediente, Torres -que es defensor del peronista Belloso y, a su vez, es apoderado de LLA- presentó una nota a la juez donde solicitó la “reprogramación”, a lo cual, la fiscal Jessica Gonzalez respondió que el “legajo continúa con los tiempos y plazos que establece el Código Procesal Penal” entonces el Ministerio Público “no consiente ninguna reprogramación”.

El subdirector de la Oficina Judicial de Roca, Jorge Rached consideró la postura fiscal y argumentó además “la complejidad” para modificar audiencias por “la disponibilidad” del juez y las partes.

En su petición, el defensor fue crítico con las fechas elegidas porque aludió que “Belloso es parte integrante de la Alianza Fuerza Patria y se encuentra designado a la campaña electoral de su partido, que culmina con las elecciones del 26 de octubre”. Advierte que “llama la atención que el pedido de la fiscalía del control de acusación sea en este momento”.

Cuestionó que esta instancia llegue “justo en la campaña electoral, después de tantas prórrogas solicitadas a la defensa» y cuando se conoce el «rol que cumple Belloso”.

Remarcó que el pedido de control de la Fiscalía en “este momento solo responde a intereses políticos de fondo”.

Insistió con la modificación de las audiencias para después de las elecciones por “sanidad del proceso” y que “Belloso pueda participar despejado de toda actividad”.