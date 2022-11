Encuentro en El Foyel en respaldo del fallo judicial que ordena abrir el camino a Lago Escondido

Este domingo se llevará a cabo un encuentro intercultural por el Día de la Soberanía Nacional en el Viejo Almacén del Foyel, del kilómetro 1960 de la ruta nacional 40. El objetivo es respaldar el fallo judicial por el cual la Justicia ratificó la orden de abrir el Camino de Tacuifí en tres meses y reacondicionar el “sendero de montaña” en 30 días, para acceder al lago Escondido.

Ese espejo de agua quedó cercado por la propiedad del magnate inglés Joe Lewis desde 1996 y desde entonces, se impide el libre acceso.

«Tanto el gobierno de Río Negro como la empresa Hidden Lake, de Lewis, volvieron a apelar para dilatar el cumplimiento de esta nueva sentencia del 12 de septiembre», indicaron los organizadores.

Esta causa ambiental, recordaron, nació como una acción de amparo en 2005 y lleva 17 años en trámite, «con tres sentencias favorables y dos desestimaciones de intentos recursivos de la empresa de Joe Lewis en la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Cuestionaron que pese a todas estas sentencias, «el gobierno de Río Negro no cumple con la orden judicial y el derecho de los argentinos permanece vulnerado». «Tanto el gobierno de Río Negro como Hidden Lake no se ajustan a derecho al no acatar un fallo firme, intentando dilatar su cumplimiento en forma indefinida, apelación tras apelación», manifestaron.

Recalcaron que el lago Escondido está excluido del corredor turístico provincial y que «ambas vías de acceso ordenadas por la justicia se encuentran completamente cerradas. En el caso del camino de Tacuifí, por un gran muro infranqueable con alambres de púa y cámaras de vigilancia manejadas desde la estancia de Lewis, y respecto al ‘sendero de montaña’, con personas que atacan a quienes deseen transitarlo, como ocurrió en febrero de este año».

Del encuentro del próximo domingo, participarán músicos, organizaciones políticas, sindicales, sociales, y ambientalistas en apoyo a la «Justicia independiente que, una vez más, dictó una sentencia en favor de los 44 millones de argentinos que tienen derecho a acceder libremente y en condiciones seguras al Lago escondido».