Enriquecimiento ilícito: la Justicia le dio 15 días a Adorni para justificar su patrimonio

De $1,8 millones a $133 millones: el fuerte aumento en los gastos de Manuel Adorni y su esposa en un año.

La Justicia le concedió este martes una prórroga de 15 días a Manuel Adorni para que presente la documentación requerida con el objetivo de justificar su patrimonio. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el exjefe de Gabinete.

El magistrado también autorizó la extracción de copias de los archivos surgidos del teléfono del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el caso. Esta diligencia se llevará a cabo durante la jornada del miércoles.

El plazo para presentar los descargos vencía este martes, pero la defensa de Adorni solicitó más tiempo con el argumento de que necesitaba contar con las copias de los archivos utilizados para señalar las presuntas inconsistencias patrimoniales.

El requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita intimó al exfuncionario a dar explicaciones sobre más de 20 puntos vinculados a sus bienes y a los de su esposa, Bettina Angeletti. El período bajo investigación comprende desde el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió la función pública, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en que presentó su renuncia al cargo.

Esta instancia constituye un paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria. En caso de que los elementos aportados no resulten satisfactorios para la Fiscalía, el magistrado quedará habilitado para avanzar con el llamado a indagatoria.

La investigación busca reconstruir la evolución y composición de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas del grupo familiar, así como las entradas y salidas de dinero. Además, se auditan gastos corrientes, consumos, pagos en efectivo o en moneda extranjera, cancelaciones de pasivos, transferencias bancarias y operaciones sin origen claro.

Entre las inconsistencias señaladas, la Fiscalía solicitó que Adorni justifique el origen de los dólares estadounidenses en efectivo volcados en sus declaraciones juradas y que acredite la existencia y aplicación de fondos de dos mutuos invocados con familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo.

Asimismo, el exfuncionario deberá justificar el origen de los fondos para la adquisición de un vehículo Jeep, la compra del lote 380 en el country Indio Cuá y el financiamiento de las obras ejecutadas en ese inmueble. Uno de los focos principales está puesto en los US$245.000 abonados a Tabar para la remodelación integral de esa vivienda.

El requerimiento exige individualizar el origen de cada suma aportando recibos y documentación respaldatoria. También incluye la obligación de aclarar los fondos con los que le pagó a Tabar el mobiliario para un departamento de Miró 550, una operación que se habría concretado en dólares y en efectivo.

La nómina de pedidos abarca además la compra y mejoras del inmueble en el barrio de Caballito, los ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, los fondos para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares, así como la posible participación de terceros para efectuar compras a nombre de la familia. Por último, se requirieron detalles sobre las operaciones con criptoactivos y el origen del capital con el que afirmó iniciar sus inversiones en bitcoin.