Causa por enriquecimiento ilícito: Francisco Adorni aseguró que cometió un error en su declaración jurada «por un cero de más»

El diputado bonaerense Francisco Adorni (La Libertad Avanza), investigado por presunto enriquecimiento ilícito, justificó un desfasaje en su patrimonio al asegurar que cometió un error tipográfico en su declaración jurada de 2024. El hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito ante el juez Daniel Rafecas en el que afirmó haber agregado «un cero de más» al consignar el monto de una deuda.

La inconsistencia había sido detectada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien solicitó la indagatoria del funcionario. En el documento de 2024, Adorni declaró una deuda inicial de $130 millones y un saldo final de $60 millones, lo que para la Fiscalía representaba una cancelación no explicada de $70 millones.

En su presentación judicial, el legislador argumentó que la cifra inicial correcta era de 13 millones de pesos y que la inconsistencia fue el resultado de multiplicar ese número por 10 de manera involuntaria. Para sostener su postura, citó la declaración presentada al comienzo del período, en la que sí había registrado una acreencia por 13 millones de pesos.

En el escrito, Adorni sostuvo que la denuncia le permitió advertir la equivocación y cuestionó que el pedido de indagatoria convierta la corrección del error en una prueba de ocultamiento. El juez Rafecas debe resolver en los próximos días si da lugar al pedido del fiscal o si acepta las explicaciones de la defensa.

No se trata de la primera modificación introducida por el funcionario en sus registros patrimoniales. En la presentación correspondiente a 2025, incorporó una rectificación por $24.500.000 en efectivo, de los cuales $21.000.000 correspondían, según argumentó, a una herencia.

El imputado se desempeñó durante la actual gestión nacional como titular de la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de Defensa y posteriormente pasó a dirigir el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Su hermano, Manuel Adorni, también debió rectificar previamente sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 para incorporar activos no declarados por unos US$500.000 en el marco de un requerimiento de instrucción del fiscal Gerardo Pollicita.