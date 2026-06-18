Entraderas en el Alto Valle: sumaron cargos a uno de los acusados de integrar una asociación ilícita

En una audiencia realizada en los tribunales de Roca, la fiscalía solicitó la reformulación de cargos para uno de los hombres señalados como integrante de una asociación ilícita de alcance regional. Según la acusación, al sospechoso se le atribuyeron dos nuevos hechos ocurridos en Cipolletti, los cuales se suman a una extensa plataforma fáctica que investiga delitos contra la propiedad y el orden público en diversas localidades del Alto Valle y Neuquén.

El Ministerio Público Fiscal detalló que la organización criminal, integrada por más de una decena de personas, operaba con una estructura estable y división de tareas. Los objetivos incluían ciudades como Regina, Allen, Roca y Cipolletti, afectando la seguridad social mediante una «pluralidad y diversidad de maniobras delictivas». En esta instancia, la fiscalía expuso evidencia que sitúa al imputado en dos robos de gran magnitud perpetrados durante el año 2025.

El asalto a la familia

El primero de los nuevos hechos imputados ocurrió el 26 de julio de 2025 en una zona de chacras de Cipolletti. Según el relato fiscal, el acusado junto a al menos siete cómplices irrumpió en un predio familiar a bordo de dos vehículos. Utilizando chalecos balísticos, armas de fuego y equipos de comunicación HT, los asaltantes simularon un procedimiento policial para reducir a las víctimas.

Tras atar de pies y manos a los presentes con alambre, se apoderaron de mil dólares, teléfonos celulares y un importante arsenal de armas de puño. La fiscalía destacó una prueba fundamental: una pericia determinó que una huella de calzado hallada en el lugar coincidía con una zapatilla secuestrada en el vehículo del sospechoso. Además, se detectó que solo dos horas después del robo, el imputado intentó vender una de las armas robadas a través de mensajes de telefonía celular.

Inteligencia previa y el robo a otra familia

El segundo hecho sumado a la causa tuvo lugar el 10 de septiembre de 2025 en un domicilio de la calle Teniente Ibáñez. En esta ocasión, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar por un primer piso y sustraer dos vehículos de alta gama, electrodomésticos y el sistema de grabación de las cámaras de seguridad.

La investigación reveló que el encartado habría realizado tareas de inteligencia previa. «En la extracción forense del celular se halló un video, filmado cinco días antes del hecho, donde se registraba la fachada de la casa de la familia damnificada«, explicó la fiscal del caso. Asimismo, se incorporó como evidencia un intercambio de mensajes posterior al robo en el que el sospechoso comentaba una noticia periodística sobre el asalto, admitiendo indirectamente su participación al corregir la información sobre el botín obtenido.

La postura de la defensa y la resolución judicial

Por su parte, la defensa técnica del acusado hizo reserva de plantear la exclusión de ciertas pruebas en etapas posteriores. El abogado defensor cuestionó la legalidad de los secuestros realizados en el vehículo del imputado y la obtención de informes de geolocalización sin aparente autorización judicial previa en los legajos de Cipolletti. No obstante, reconoció que el umbral de discusión en esta instancia de formulación es bajo y se limitó a asegurar la comprensión de los cargos por parte de su asistido.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los nuevos cargos y ratificó la calificación legal de asociación ilícita en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y banda. Los plazos de investigación se unificaron con la causa principal, cuya finalización está prevista para mediados del mes de julio. Por pedido de la fiscalía, se mantiene la prohibición de difundir el rostro y los nombres de los implicados para no entorpecer futuras ruedas de reconocimiento.