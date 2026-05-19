Entraderas en el Alto Valle: imputaron a otro presunto integrante y la banda ya suma 11 acusados

El Ministerio Público Fiscal de General Roca formuló cargos este martes contra un nuevo presunto integrante de una asociación ilícita investigada por una serie de robos violentos cometidos en Río Negro. Con esta incorporación, ya son once las personas imputadas en el expediente.

Según la acusación, el hombre habría actuado como “partícipe necesario” dentro de la organización criminal, prestando una chacra para ocultar vehículos utilizados en los hechos investigados.

La audiencia se realizó ante un juez de Garantías, quien tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía y habilitó el inicio de la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. La defensa pública no presentó oposición.

El modus operandi de la banda

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el equipo fiscal, el grupo actuaba con una modalidad reiterada y organizada. Previamente realizaban tareas de vigilancia sobre las viviendas elegidas y luego llegaban en uno o dos vehículos robados.

La Fiscalía sostuvo que los integrantes irrumpían “de forma violenta por puertas traseras”, después de escalar techos y paredones. Una vez dentro, reducían a las víctimas utilizando armas de fuego y las ataban con alambres o precintos.

Los asaltantes exigían dinero en dólares y buscaban cajas fuertes para llevarse efectivo, oro y dispositivos electrónicos, aunque evitaban sustraer teléfonos celulares. También se llevaban los DVR que almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad.

En total, la causa investiga doce hechos: once ocurridos en General Roca y uno en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

La evidencia reunida

Entre las pruebas incorporadas al expediente, el Ministerio Público Fiscal mencionó una extracción forense realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones sobre el celular de uno de los imputados, informes de empresas de telefonía y análisis de la Comisión de Investigación Judicial.

También se agregaron datos aportados por la UADME relacionados con uno de los sospechosos que habría ingresado a una vivienda utilizando una pulsera electrónica, además de registros de transferencias bancarias y otros elementos probatorios.

Actualmente, seis de los once imputados cumplen prisión preventiva en esta causa. Otros dos permanecen detenidos en otro expediente, dos tienen monitoreo mediante tobillera electrónica y el acusado incorporado este lunes deberá cumplir medidas cautelares para garantizar el avance del proceso.

La investigación continúa abierta mientras algunas defensas particulares mantienen impugnaciones sobre distintas medidas judiciales, entre ellas procedimientos de reconocimiento de personas.