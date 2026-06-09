Entró por un ventiluz con un cuchillo y atacó a su expareja en Cipolletti: le colocarán una tobillera electrónica. Foto: Archivo

En una audiencia realizada en el Foro Penal de esta ciudad, la Fiscalía formuló cargos contra un hombre acusado de ingresar armando con un cuchillo por el ventiluz de la casa de su expareja para agredirla y obligarla a irse con él bajo amenazas.

Por pedido del fiscal de turno, la jueza de Garantías interviniente dio por formulados los cargos y dispuso la inmediata colocación de un dispositivo de rastreo satelital (tobillera electrónica) al imputado. Además, se le impuso una estricta prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima y de su domicilio, sumado al impedimento total de contacto por cualquier medio.

La etapa penal preparatoria quedó habilitada por un plazo de cuatro meses. El abogado defensor del acusado no presentó objeciones a los hechos, a la calificación legal ni a las medidas cautelares solicitadas.

Un domingo de violencia y persecución

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el calvario de la joven comenzó el pasado domingo por la mañana. La víctima se dirigió a una vivienda del barrio Antártida Argentina tras el requerimiento de su expareja. Una vez allí, el hombre la atacó físicamente, provocándole heridas en el rostro y en el cuello.

Poco después, la joven logró retirarse y regresar a su propia casa. Sin embargo, el agresor fue a buscarla. Según expuso la fiscalía, el imputado entró a la vivienda de la mujer a través de un ventiluz que da al exterior.

Al ingresar, el hombre portaba un cuchillo de cocina y actuó en todo momento en contra de la voluntad expresa de la víctima. Dentro del inmueble, volvió a golpearla y, mediante amenazas con el arma, la obligó a caminar bajo la fuerza de regreso hacia su propio domicilio.

Una vez dentro de la casa del agresor, y en un momento de distracción de este, la joven logró escapar corriendo hacia una plaza cercana. Allí divisó un móvil policial que patrullaba la zona, le hizo señas y pudo pedir auxilio.

Calificación legal y medidas de protección

Las heridas sufridas por la víctima fueron constatadas por el cuerpo médico forense y certificadas legalmente como lesiones leves.

Ante la gravedad del caso, el fiscal imputó al hombre por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja, amenazas calificadas y violación de domicilio, todo en concurso real y en carácter de autor. Las medidas de restricción y el monitoreo satelital dictados por la jueza buscarán garantizar la seguridad de la joven de cara al futuro juicio oral.