Tragedia en Junín de los Andes: imputan al director de la Orden Salesiana por la muerte de un niño de 12 años

Tragedia en Junín de los Andes: imputan al director de la Orden Salensiana por la muerte de un niño de 12 años

La justicia avanza en la investigación por la trágica muerte de Joaquín Gatto, el niño de 12 años que en enero pasado fue aplastado por un arco de fútbol. En una audiencia realizada hoy, el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora formularon cargos contra H.F.C., director de la Orden Salesiana, por considerarlo responsable de haber incumplido los deberes de cuidado del predio.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat dio por formulados los cargos tal como lo solicitó la fiscalía y fijó un plazo de tres meses para concluir con la investigación preparatoria.



Una estructura de 160 kilos sin sujeción

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 4 de enero de 2026, alrededor de las 11:30 de la mañana. Joaquín se encontraba jugando en el sector denominado «planta de campamento», un espacio perteneciente a la Orden Salesiana —de la cual depende el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes—. El menor formaba parte de un contingente de exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, que se alojaba en el lugar.

La imputación fiscal sostiene que, en momentos en que el niño se balanceaba sobre uno de los arcos de fútbol, la pesada estructura cedió y cayó directamente sobre su pecho.

La fiscalía hizo hincapié en las graves negligencias de seguridad que presentaba el equipamiento deportivo. Por un lado mencionó la falta de anclaje de la estructura ya que el arco no estaba correctamente sujeto al suelo, y no se encontraba estaqueado ni cementado.

También se mencionó que presentaba un desnivel que hacía que parte de los caños quedaran suspendidos en el aire, sin tocar la superficie.

Sobre las dimensiones del arco, la fiscalía mencionó que se trataba de una estructura de 7,40 metros de largo por 2,40 metros de alto, con un peso aproximado de 160 kilogramos.

Producto del violento impacto de la estructura sobre su cuerpo, Joaquín Gatto sufrió lesiones de extrema gravedad. A pesar de los esfuerzos médicos, el niño falleció dos días después, el 6 de enero de 2026.

La responsabilidad penal

Para la fiscalía, H.F.C., en su carácter de director del establecimiento, omitió las medidas de seguridad básicas para garantizar la integridad de los menores que utilizaban las instalaciones.

Con la apertura formal de la investigación por un lapso de 90 días, las partes recolectarán las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad penal del directivo en el trágico hecho que conmocionó tanto a la comunidad local como a la de Ramos Mejía.