«No estoy dispuesto a que me lleven puesto»: Milei habló sobre la oposición, AFA, Gallo y Medio Oriente

El presidente de la Nación, Javier Milei, brindó una extensa entrevista televisiva en donde repasó los principales frentes abiertos de su gestión y respaldó fuertemente la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia.

Al ser consultado sobre los rumores de un presunto acuerdo para proteger a la cúpula del fútbol argentino, el jefe de Estado fue categórico y sentenció: «Es falso que va a salvar a Tapia y a Toviggino, si son culpables que paguen». En la misma línea, remarcó que para ese cargo necesita a un funcionario que resuelva problemas y no a alguien que vaya a aprender.

Durante el diálogo en la pantalla de LN+, el líder libertario dedicó un largo tramo a respaldar la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, rechazando de plano las versiones de un presunto acuerdo de impunidad para la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El mandatario se mostró implacable ante las sospechas y sentenció: «Es falso que va a salvar a Tapia y a Toviggino, si son culpables que paguen».

Acto seguido, defendió el nombramiento al argumentar: «Desde que yo era candidato a diputado nacional creo en la independencia de la justicia y no me como ninguna operación berreta de nadie, son operaciones, yo juzgo a la gente por sus hechos no por lo que parece, me consta que él conoce cómo funciona el sistema, la dinámica del sector judicial, necesito un ministro que resuelva, no que venga a aprender».

En esa misma línea, remarcó que el objetivo de esta nueva etapa es resolver la cantidad de vacantes en la Justicia para ganar mayor libertad en el Poder Judicial.

La llegada de Mahiques se dio tras la intempestiva renuncia de Mariano Cúneo Libarona, una salida que Milei explicó revelando los duros costos personales que exige la función pública.

El presidente relató el calvario de su exfuncionario y detalló: «A mí me parece doloroso el motivo por el cual él se aleja, pero absolutamente cierto; primer lugar, Mariano bajó 14e kilos de peso, no podía ver a la madre, no podía estar con sus hijos, no podía estar con sus nietos, tenía muy acotado los tiempos que podía estar con su novia y no podía ir siempre a la cancha de Racing«.

Milei habló de las agresiones en la apertura de sesiones, cruzó a los empresarios y anticipó qué pasará con la inflación

Al analizar el tenso escenario político, Milei justificó su vehemente discurso durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y renovó su enfrentamiento total con el kirchnerismo.

Para marcar su postura intransigente, el mandatario apuntó: «no estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro, a Macri le reconozco haber sido el primero en ganarle al kirchnerismo, pero él tiene el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto, yo tengo un perfil más gladiador, ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto«.

Lejos de bajar el tono, definió a sus opositores con dureza y lanzó: «no son adversarios, son enemigos porque son capaces de destruir a todos los argentinos para tener ellos el poder, mi discurso fue una respuesta a casi 100 cavernícolas, ignorantes, maleducados y violentos«.

El plano económico y la crisis industrial también formaron parte de sus definiciones, especialmente ante el reciente cierre de la planta de neumáticos Fate.

El presidente buscó empatizar con los trabajadores al expresar: «entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo, yo he estado desempleado, sé ese sufrimiento, ese dolor». Sin embargo, arremetió contra el dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla, sugiriendo un intento de extorsión previo a los despidos, y disparó: «llamó antes a gente de mi gobierno, pero los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender».

En el terreno económico, Milei se mostró optimista sobre el rumbo del país y anticipó que, una vez superada la estacionalidad del primer trimestre, «la inflación va a empezar con cero en junio o agosto».

Milei cuestionó a la AFA por no repatriar antes a Nahuel Gallo: qué dijo sobre Medio Oriente

De cara a su futuro político, el presidente descartó cualquier intención de reformar la Constitución Nacional para perpetuarse en el poder y le puso una fecha de vencimiento a su paso por la función pública.

Tras afirmar que «me parece una tontería que digan que gobierna Karina», en referencia a su hermana y secretaria general de la Presidencia, el mandatario aclaró que una eventual reelección dependerá exclusivamente de los resultados económicos, pero dejó una definición contundente sobre su retiro: «Tampoco quiero reelección indefinida, en el 2031 me voy a vivir a un campo, no me ven más».

Finalmente, el jefe de Estado abordó temas sensibles de la agenda internacional. Sobre el reciente rescate del gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo 448 días secuestrado en Venezuela, Milei le restó mérito al operativo orquestado por la dirigencia del fútbol local y afirmó que su liberación «fue posible gracias a que Trump liberó a Venezuela de Maduro», para luego interpelar directamente a la AFA cuestionando: «Si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes?».

Para cerrar, ratificó su férreo alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel frente a la reciente escalada bélica en Medio Oriente, justificando su postura innegociable al recordar que el régimen de Irán «se dedicaba a financiar terroristas como los que nos pusieron dos bombas en Argentina».