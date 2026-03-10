Claudio «Chiqui» Tapia presentó la nueva plataforma de AFA y advirtió: «Muchos van a transpirar de vergüenza»

En medio de la tensión judicial y el paro en las competencias nacionales, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, presentó el lanzamiento oficial de LPF Play, la nueva plataforma de transmisión de partidos de las ligas profesionales del país.

Durante la jornada, el presidente de AFA dejó varias frases cargadas de ironía y apuntó a las acusaciones en su contra. El acto de «Chiqui» Tapia coincidió con la previa de su declaración indagatoria, programada para el jueves 12 de marzo 2026 en una causa donde también está involucrado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Ambos dirigentes atraviesan un contexto judicial en el que están acusados de retener tributos y aportes de la seguridad social según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con un valor de 19.000 millones de pesos sin declarar.

Sumado a esto, el contexto institucional también fue atravesado por el reciente paro del fútbol argentino, que impidió la disputa de partidos de todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo 2026. Dicha acción detuvo tanto las ligas profesionales como las regionales (Lifune y Confluencia).

A pesar de la situación, tanto Tapia como Toviggino estuvieron presentes en la reunión con diversos dirigentes de clubes profesionales y dejando declaraciones para los medios presentes.

«Chiqui» Tapia contra sus retractores: «La verdad va a salir a la luz»

En la reunión, Tapia defendió la iniciativa y lanzó una ironía en medio de la investigación por presunta evasión fiscal. “Muchos van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, afirmó cuando el acto llegaba a su fin.

Como principal fundamento del servicio de streaming, el presidente afirmó: “El fútbol no pasa solo por Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pasa por todo el país. Somos una dirigencia que dijo: vamos a hacer un fútbol federal. Lo defendemos y representamos”.

Claudio Tapia junto a Pablo Toviggino.

Tapia aprovechó la ocasión y mencionó diversos hechos históricos durante su gestión, destacando el avance del fútbol femenino, que hasta hace cinco años no era profesional en Argentina.

El presidente de AFA se adjudicó el nivel futbolístico creciente del país: “Nuestros técnicos, formadores, tienen la capacidad de darles a los chicos las herramientas para perfeccionarse. Somos líderes en la mayoría de los equipos del mundo, nuestros campeones son capitanes. Nuestras jugadoras de la Selección son capitanas. Tenemos eso que no tienen muchos, somos ganadores.» afirmó.

Ante las diversas mejoras que destacó Tapia, mencionó que junto a Toviggino están incrementando el nivel del fútbol nacional a comparación de años atrás: “Hoy es el gran día, un día histórico, el fútbol vuelve a ser del fútbol”.

LPF Play, el nuevo servicio de streaming para el fútbol argentino

«Chiqui» Tapia compartió los registros en las primeras jornadas de uso del servicio, mencionando que la plataforma alcanzó en sus primeros días 455.000 usuarios únicos, 3.300.000 visualizaciones de video y 90% de partidos en vivo.

Claudio «Chiqui» Tapia en el acto fundador de «LPF Play».

Tapia fundamentó el lanzamiento de LPF Play como una forma de mayor federalización de las transmisiones y la inclusión del fútbol femenino y de ascenso. “Hoy es un momento muy importante para el fútbol argentino, es un hito más, esto es un antes y un después”.

Sobre el nivel de servicio, Tapia aseguró que el nivel de transmisión de partidos será mejor a los anterior: “Tener al fútbol dentro del fútbol, que podamos ver a nuestros equipos del Ascenso. Hasta el año pasado no lo podían ver, siempre pasaba algo, se cortaba la señal en la plataforma anterior. Hoy sí se pueden ver. 11 partidos en simultáneo en horario nocturno, 12 juegos del fútbol femenino”.