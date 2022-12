Estafa en un banco de Neuquén: «Mi hijo de 9 años se quedó sin su regalo de Navidad»

Sergio Peucón es un policía retirado de Junín de los Andes que tuvo una Navidad que no esperaba. Fue víctima de una estafa. Denunció que le vaciaron la cuenta de ahorro que tiene en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y que no pudo regalarle algo a su hijo para la fecha festiva.

“Tenía cosas para pagar que no pudimos hacerlo. En la Navidad lo que teníamos pensado no fue. Mi hijo de 9 años no recibió un regalo por toda esta situación que ocurrió. El dinero no aparece. Tuvimos que priorizar para la comida y para lo elemental”, lamentó el damnificado a RÍO NEGRO.

Contó que el sábado 17 de diciembre viajó para San Martín de los Andes, fue a un cajero y en la caja de ahorro le quedaban 170 mil pesos. Al lunes siguiente fue a cobrar y descubrió que estaba sin dinero. “En plataforma me dijeron que se había hecho una extracción, pedí explicaciones al banco y me dijeron que tenía que esperar 24 horas”, relató.

Marcó que ese mismo día hizo la denuncia en la comisaría 25 de Junín de los Andes.

Qué le dijeron desde el BPN

Dijo que desde el Banco le dijeron el martes que hubo una transacción el domingo 18 a las 21. “Fue la única explicación que me dieron. Rompieron la tarjeta delante mío. la dieron de baja y me generaron una nueva tarjeta”, narró Peucón.

Ese mismo día el vecino de Junín de los Andes fue ampliar la denuncia en la unidad policial y se encontró con otra damnificada, con quien cruzó datos. “El mismo día y hora tuvo la transacción que la dejó también con su cuenta vacía”, describió. Señaló que en este caso el monto de la estafa fue de 600 mil pesos.

“Me dijeron desde el banco que Legales se iba a comunicar conmigo y a la fecha nadie lo hizo. No he tenido ninguna respuesta al reclamo que estoy haciendo ni me explicaron bien qué pasó”

Sostuvo que en Fiscalía le dijeron que “la denuncia está en curso”.

La otra damnificada cuestionó la seguridad del BPN

A través de sus redes sociales, la vecina de Junín de los Andes que también fue víctima de estafa, puso en tela de juicio la seguridad de la entidad bancaria. «Me robaron $600 mil pesos de la cuenta de BPN de un débito que no se usó físicamente ni usé nunca online. Está guardado, tampoco acepté mail ni mensajes extraños y el banco no me da respuesta», contó la usuaria.