Estafas en Río Negro: «Somos rehenes», dijo otra víctima de robo de aguinaldo en banco Patagonia

“Me han robado de mi cuenta el aguinaldo completo. Un verdadero escándalo que suma más casos a un banco del que, los empleados públicos en relación de dependencia, somos rehenes”, fue el testimonio de María, una docente de Roca quién minuto a minuto espera la restitución de su aguinaldo.

La mujer trabaja en el Estado, puntualmente en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). El 22 de diciembre cobró el Sueldo Anual Complementario (SAC), fue a hacer las compras a un supermercado, retiró algo de efectivo pero al llegar a su casa a la tarde, su esposo se encontró con una desagradable noticia.

Al ingresar al homebanking, su pareja -con quien tienen las cuentas vinculadas- se desayunó de que había una transferencia hecha desde su propia cuenta a la de ella, operación que desconocía totalmente. Minutos más tarde vieron un segundo movimiento “DEBIN-CAR” con el cual se esfumó el resto del dinero que tenía en la cuenta.

Según le informaron en el banco, se habría tratado de un ciberdelito que tendría como autor a una persona que residiría en la provincia de Misiones.

“Fue una tragedia, una calamidad. Todavía no había comprado los regalos (de Navidad). Yo estaba muy mal, me dejó sin voz. Y mi marido, descompuesto. Esto es un trastorno moral”, comentó María, quien aseguró que solo con la restitución del dinero no es suficiente.

Acá hay “perjuicios morales” que se generan, según el relato de la mujer. Su esposo, también docente, continúa tomando medicamentos para bajar la ansiedad y alertó sobre todo lo que se genera puertas adentro de un hogar con tres hijas y pagando un alquiler mes a mes.

Ambos, la denunciante y su marido, radicaron denuncias policiales y elevaron una nota al banco Patagonia, al cual otorgaron un plazo de dos días hábiles para que reintegren el dinero sustraído.

“Los hacemos absolutamente responsables del delito”, sentenció la damnificada en dialogo con RIO NEGRO. El plazo se cumple mañana miércoles y esta familia se está asesorando con abogados.

“A mí es la primera vez que me ocurre. Pero sé de muchos casos más, y otras experiencias de estafa de este banco, que no han hecho denuncia”, aseguró la docente. Su pareja ya venía padeciendo daños ya que fue blanco de descuentos arbitrarios, sin autorización, de cuatro montos en concepto de seguros SURA, comentó la denunciante.

La respuesta del Patagonia sucursal Roca fue que elevarían el caso y en el transcurso de un tiempo le darían una respuesta. “No me confirmaron que lo iban a resolver. Me dejaron en este estado, absolutamente repudiable. No hay ningún derecho de que esto le suceda a nadie”, fustigó.

RIO NEGRO advirtió a agentes del banco sobre nuevos casos en los últimos días en la ciudad, pero la institución mantiene su definición de no brindar declaraciones oficiales por el momento y continúa difundiendo consejos para prevenir fraudes y ciberdelitos.

La primera denuncia pública de robo de aguinaldo había sido el 21 de diciembre a las 4.40 de la madrugada, cuando una docente de Roca denunció que perdió todo por un transferencia que nunca realizó. Le redirigieron 109.300 pesos que había percibido por parte de la administración rionegrina y solo le dejaron 31 centavos. Desde noviembre se mantienen constantes los casos con la misma modalidad.

Denuncias policiales 50 denuncias por estafas a usuarios de este banco habrían en comisarías de Roca, según informaron damnificados.

“No tomaron las medidas de seguridad”

“No han tomado las medidas de seguridad necesarias después de haber tenido muchísimas denuncias”, criticó la mujer quien responsabilizó a la entidad.

En el banco, oportunamente le consultaron si había ingresado a su homebanking a través de un sitio no seguro, a lo que la mujer estalló. “Que saquen todas las páginas que son falsas, entonces. Si son un riesgo y te confunden. Ellos tienen que tomar los recaudos. Nosotros estamos como rehenes de este banco, no escuché de otros bancos. Algo está pasando ahí”, dijo.

Reclamó que “se hagan cargo como institución que tiene todas las cuentas sueldo de los empleados de la provincia” y aseguró que son muchos los que buscan desvincularse por la “vulnerabilidad” a la que los somete. “Todos vivimos de nuestro sueldo”, concluyó.