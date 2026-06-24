Estafas con autos en Neuquén: condenan a tres hombres y decomisan más de $33 millones para reparar a las víctimas. (Foto: Matías Subat)

Un esquema reiterado de estafas con la falsa venta de vehículos en Neuquén capital fue desbaratado por la Justicia. El juez de garantías Luciano Hermosilla homologó una serie de acuerdos de condena presentados por el fiscal del caso, Juan Narvaez, quien llevó adelante la investigación junto a los asistentes letrados Agustina Jara y Facundo Bernat.

La resolución judicial incluyó penas de prisión en suspenso para tres de los imputados, una suspensión de juicio a prueba para un cuarto involucrado y el decomiso de una millonaria suma de dinero junto con un vehículo de alta gama para resarcir parcialmente a los damnificados. Por pedido de la defensa, el magistrado ordenó resguardar la identidad de los condenados en las comunicaciones oficiales.

El «cuento del tío» con camionetas y falsas trabas de la AFIP

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, la banda desplegó una maniobra delictiva sistemática que comenzaba con la publicación de vehículos (principalmente camionetas) en redes sociales y plataformas de compraventa utilizando perfiles de terceros o identidades falsas.

Tras captar el interés de los compradores, los convencían de viajar a la ciudad de Neuquén para concretar el negocio. En el lugar, les exhibían los rodados y documentación para generar confianza y así lograban que las víctimas les entregaran el dinero en efectivo.

Una vez con la plata en mano, los delincuentes alegaban supuestos «inconvenientes administrativos» vinculados a la AFIP o al Registro del Automotor para postergar la transferencia y la entrega. Finalmente, cortaban todo tipo de comunicación, dejando a las víctimas sin el dinero y sin los vehículos.

La resolución judicial unificó un total de 11 legajos: nueve hechos que se habían imputado recientemente y otros dos expedientes previos que ya contaban con acusación formal. Todas las víctimas dieron su conformidad para cerrar el caso bajo esta modalidad.

Tres condenados y un beneficio con fines solidarios

El tribunal resolvió que D.E. sea condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por 10 hechos de estafa. En tanto que F.G.E. fue condenado a 3 años de prisión condicional por 8 hechos de estafa.

En el caso de G.E.E. fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por 6 hechos de estafa y R.M.E. accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation) por dos años. Si cumple con las reglas, no registrará antecedentes penales. Como pauta de conducta, deberá realizar una donación mensual de $50.000 a la cooperadora del Hospital Castro Rendón, sumando un total de $1.200.000.

Los tres condenados deberán fijar residencia, presentarse cada tres meses ante la Dirección de Personas Judicializadas y abstenerse de cometer nuevos delitos, bajo apercibimiento de que se les revoque la condicionalidad y tengan que cumplir la pena en prisión de forma efectiva.

Histórico decomiso para resarcir a los damnificados

A pedido de la fiscalía, el juez Hermosilla ordenó el decomiso de más de $33.000.000 en efectivo que habían sido secuestrados durante los allanamientos, además de una camioneta Toyota Hilux utilizada en las maniobras delictivas.

La camioneta será subastada públicamente y el dinero obtenido se acoplará a los fondos ya incautados. El fiscal Narvaez aclaró que, si bien el monto total de los bienes no alcanza a cubrir la totalidad del perjuicio económico provocado por la banda, tras una pericia contable el dinero se distribuirá de forma proporcional entre todas las víctimas para asegurar una reparación patrimonial parcial.