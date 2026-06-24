Condenan a una mujer que atropelló a dos motociclistas, incendió el rodado y se dio a la fuga en Neuquén. Foto Matías Subat.

A partir de un acuerdo pleno presentado por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, una mujer identificada por sus iniciales como B.M.D.S.J. fue condenada por haber embestido a una motocicleta, provocarle heridas de gravedad a sus dos ocupantes y darse a la fuga sin brindarles asistencia.

El juez de garantías Raúl Aufranc homologó el acuerdo en todos sus términos, luego de que la propia imputada reconociera su responsabilidad en el hecho durante la audiencia de control.

Las penas y la reparación económica

Como resultado del acuerdo entre las partes, a la mujer se le impuso una pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de estrictas reglas de conducta previstas en el Código Penal. Asimismo, se dictó una inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículos por el plazo de 4 años.

En el plano civil, las partes acordaron un resarcimiento económico para los damnificados. La condenada deberá abonar una reparación económica de $6.000.000, la cual se efectivizará en 12 cuotas mensuales y consecutivas de $500.000 cada una.

El hecho: giro sin luz de giro, choque e incendio

De acuerdo con la investigación liderada por el Ministerio Público Fiscal, el siniestro vial ocurrió el 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 18:30 horas.

La imputada conducía un automóvil Volkswagen Golf por la calle Belgrano de la ciudad de Neuquén, con sentido este, sin contar con la licencia de conducir habilitante. Al llegar a la intersección con la calle Asmar, realizó una maniobra imprudente: giró hacia la derecha sin señalizar y sin verificar si era seguro hacerlo.

En ese instante, embistió a una motocicleta Honda XR 150 en la que viajaban un hombre y una mujer. El impacto desencadenó una secuencia dramática cuando el rodado salió despedido y chocó contra un vehículo que estaba estacionado.

En la secuencia, ambos ocupantes cayeron violentamente al pavimento y la moto comenzó a incendiarse de forma inmediata.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la moto sufrió quemaduras, fracturas y múltiples lesiones de gravedad, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó con un corte severo que requirió sutura. Lejos de detenerse a auxiliar a los heridos, la automovilista se escapó del lugar y recién se presentó ante la Policía provincial al día siguiente.

Calificación legal

La conductora fue declarada autora penalmente responsable de los delitos de lesiones culposas leves en concurso ideal con lesiones culposas graves.

Ambos cargos fueron agravados por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo, conducir sin estar habilitada por la autoridad competente y haberse dado a la fuga sin prestar la asistencia correspondiente a las víctimas.