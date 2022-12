Estafas en el banco de Neuquén: el BPN devolvió la plata a las cuentas, pero sigue el misterio

Hace unos días, dos vecinos de Junín de los Andes habían denunciado al Banco Provincia de Neuquén (BPN) porque les vaciaron sus cuentas: a una de las víctimas le habían sacado 600.000 y a otro vecino, 160.000 pesos. Esta mañana, uno de ellos confirmó que les restituyeron el dinero, aunque lo descubrió de casualidad.

Sergio Peucón fue uno de los damnificados al que le habían sacado 160.000 de su caja de ahorro. Contó a RÍO NEGRO que ayer, a las 21, fue a realizar una transferencia a su mamá, cuando vio que tenía de nuevo la plata que le habían sacado. Sin embargo, asegura que desde el banco no le informaron de nada.

“No es que el BPN me llamó y me notificó de la situación o me dijo que me devolvía el dinero. Lo pusieron directamente en la caja” expresó el vecino, quien espera que desde la entidad financiera lo citen y le brinden información oficial sobre lo que pasó.

Finalmente Sergio le pudo comprar el regalo de Navidad a su hijo de 9 años. (Gentileza).-

El vecino explicó que la última vez que estuvo en contacto con personal del banco, le habían dicho que se iba a comunicar con él personal del sector de legales, sin embargo, hasta el momento nadie se comunicó.

Sergio comentó que se comunicó con la otra damnificada para conocer cuál era su situación. Ella le dijo que se había acercado al banco y que ahí le avisaron que les iban a devolver la plata. En su caso, le devolvieron los 600.000 pesos.

El vecino se encuentra muy agradecido con aquellas personas que lo ayudaron a él y a la otra mujer para poder recuperar su dinero, luego de varios días sin saber qué iba a pasar. “La gente se solidarizó con lo que nos había pasado. Quiero agradecerles a ellos y a los medios por darnos el espacio de contar lo que nos pasó” .

Además, contó que finalmente pudo comprarle el regalo de Navidad a su hijo de nueve años, lo que antes no había podido hacer por la falta de dinero.

Cómo sigue la denuncia contra el Banco

Peucón explicó que esta mañana se acercó a ampliar la denuncia, luego de encontrar en su caja de ahorro la plata que le habían sacado.

El hombre detalló que en la ampliación dejó constancia que el banco ya le había devuelto su dinero, pero que no fue notificado sobre esto. Además, cuestionó que la entidad financiera difundió un comunicado confirmando la modalidad de estafa conocida, como phishing, y sus recomendaciones para evitarla, siendo que a él en ningún momento se le informó qué modalidad fue la que sufrió.

También solicitó que la investigación no se archive y que la fiscal investigue qué fue lo que pasó y qué modalidad de estafa fue. “Que no quede como una anécdota de lo que ocurrió, si no que se investigue y me digan si realmente se trata de esta modalidad”