Fueron imputados de matar a puñaladas a un joven en Centenario y les impusieron seis meses de prisión preventiva

El homicidio de Adán Isla ocurrió la madrugada del 6 de octubre último en Centenario. (foto Cecilia Maletti)

Una discusión previa por motivos que se investigan desencadenó en la madrugada del 6 de octubre último la persecución de Adán Isla. El joven intentó huir de sus perseguidores, pero no pudo. Cayó al suelo y lo alcanzaron. Allí, sobre la calle Nicaragua al 400 de Centenario, dos varones lo agredieron, mientras Isla estaba tirado en el suelo, indefenso. Una joven se sumó a los agresores y apuñaló varias veces a la víctima, que murió después como consecuencia de la hemorragia causada por las graves lesiones, según la teoría de la fiscalía.

Isla tenía solo 26 años. Los sospechosos fueron detenidos después. El fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez imputaron este viernes a Alexis Enrique Martirena, de 29 años, a Matías Ezequiel Farías, de 31, y Katherin Guadalupe Gualmes por el homicidio de Isla.

La audiencia de formulación de cargos y control de detención se hizo en la Ciudad Judicial de la capital neuquina.

La fiscalía les atribuyó a los tres imputados el homicidio ocurrido entre las 0.20 y las 2 del 6 octubre pasado, en Centenario. Relató que la víctima tuvo un altercado con un hombre porque rondaba supuestamente un domicilio al que no podía acercarse porque le habían impuesto medidas cautelares por una causa judicial, que no se reveló.

Una persecución dramática

Minutos después, llegaron a ese domicilio Martirena, Farías y la mujer, quienes salieron a buscar por la zona a Isla. Según la hipótesis de la fiscalía, los sospechosos persiguieron a la víctima por calles peatonales.

Isla corrió para escapar, pero se cayó en la calle Nicaragua, en inmediaciones de la sucursal del Banco Provincia de Neuquén. En ese lugar lo atraparon.

La fiscalía sostuvo que, en un primer momento Farías y Martirena lo agredieron. La víctima estaba solo. De inmediato, se sumó la joven a las agresiones. De acuerdo a la acusación fiscal, Gualmes se agachó porque la víctima estaba tirada en el suelo y lo agredió con un arma blanca.

La fiscalía indicó que la joven fue la que le propinó la mayor cantidad de puñaladas a Isla. Después, los tres agresores se marcharon.

La víctima quedó herida. Personal médico lo asistió y trasladó en una ambulancia hasta el hospital local, pero el joven murió a causa de una hemorragia interna masiva provocada por las puñaladas.

Un homicidio agravado

La fiscalía les atribuyó a los tres sospechosos un homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Se trata de una calificación legal provisoria porque recién empieza la investigación.

La jueza Carina Álvarez admitió los cargos contra los imputados, que estuvieron asistidos por la defensa pública, y habilitó la investigación del caso.

La fiscalía pidió que se les imponga la prisión preventiva a los tres, porque advirtió que si recuperaban la libertad había riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga. La jueza aceptó el pedido y ordenó que sigan detenidos por seis meses.