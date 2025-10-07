Crimen en Centenario: hay dos detenidos por la muerte del joven apuñalado y buscan determinar roles

El asesinato de un joven de Centenario en plena vía pública mantiene en alerta a los investigadores de Neuquén. La víctima fue identificada como Islas Mauricio Adán, de 26 años, quien murió tras recibir múltiples puñaladas durante una pelea que habría comenzado por una discusión menor. El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes, en la zona de las calles Nicaragua y Panamá, cerca de las peatonales del centro de la ciudad, y generó un fuerte operativo policial y judicial. Este martes, la Fiscalía avanzó con los primeros detenidos en el marco de la investigación del crimen.

El ataque y las primeras hipótesis

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca en el abdomen, lo que le provocó una rápida pérdida de sangre y lesiones de extrema gravedad.

Adán fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde falleció horas más tarde pese a los esfuerzos del personal médico. Según los primeros indicios, el crimen se habría originado tras una disputa callejera que escaló violentamente.

Dos detenidos y varios allanamientos

El fiscal Andrés Azar, junto con efectivos de la comisaría 52 y de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, encabeza la investigación del caso.

Por orden del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, dos personas fueron detenidas en el marco de los procedimientos realizados en las últimas horas. «Se está viendo el rol que habría tenido cada uno», confirmaron fuentes del MPF.

Las cámaras y los testimonios, claves en la causa

Ayer, el lugar del crimen, en la Peatonal 4, entre las calles Nicaragua y Panamá, fue cercado por la Policía durante varias horas para las tareas de los peritos. Allí se hallaron objetos con rastros de sangre que pertenecerían a la víctima.

Además, se solicitaron los registros de las cámaras de seguridad de una entidad bancaria y de otras propiedades cercanas, ya que podrían haber captado parte de la agresión o la huida de los involucrados.

La investigación continúa

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios de Neuquén, que trabaja en coordinación con las áreas técnicas y operativas de la Policía provincial.

Si bien hay dos detenidos, no se descarta que el ataque haya sido grupal, y la Justicia busca determinar la participación de cada persona en el hecho. Aún no se realizó la formulación de cargos contra los sospechosos.