Policiales

Murió un joven apuñalado en Centenario: recibió al menos una herida en el abdomen tras una pelea

Un joven  murió tras ser apuñalado en el abdomen en Centenario. El crimen ocurrió de madrugada y la Policía trabaja en el lugar. Buscan al autor del ataque.

Redacción

Por Redacción

La Policía de Centenario investiga el asesinato de un joven de 26 años apuñalado durante la madrugada.

Un joven murió luego de recibir -al menos- una puñalada en el abdomen durante la madrugada de este lunes en Centenario. El hecho ocurrió en el sector de las calles Nicaragua y Panamá, cerca de las peatonales. La hipótesis inicial es que se habría producido una pelea y todo terminó en tragedia. La víctima tendría 26 años.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, en Neuquén capital, donde falleció horas más tarde pese a los esfuerzos médicos. La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Azar, personal de la comisaría 52 y de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

Todo ocurrió después de la medianoche, vecinos escucharon gritos y dieron aviso a la Policía. En el lugar encontraron objetos con sangre, presuntamente pertenecientes a la víctima.

Hasta el momento no hay personas demoradas ni se difundió la identidad del joven asesinado. Los peritos trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del crimen.

Noticia en desarrollo


Temas

Centenario

Homicidio

Neuquén

Últimas noticias

