Quién era el joven asesinado de varias apuñaladas en Centenario

El asesinato de un joven en la vía pública mantiene conmocionada a la ciudad de Centenario desde este lunes a la madrugada. Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, la víctima fue identificada como Islas Mauricio Adán, de 26 años, quien murió tras ser atacado por otro hombre con un arma blanca. El hecho ocurrió en la zona de las calles Nicaragua y Panamá, cerca de las peatonales del centro de la ciudad.

Como ya informó este diario, la primera línea de investigación sugiere que el episodio se habría originado en el contexto de una pelea menor que no fue detenida a tiempo.

Recibió varios cortes

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que la víctima presentaba «múltiples heridas de arma blanca en el abdomen», lo que redujo significativamente sus posibilidades de sobrevivir.

Islas fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde murió horas más tarde pese a los esfuerzos del personal médico del sistema público.

El fiscal Andrés Azar, junto con efectivos de la comisaría 52 y de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, encabeza la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Las cámaras serán claves para la causa

En el lugar del hecho, los peritos recolectaron objetos con sangre, presuntamente pertenecientes a la víctima, y vecinos relataron haber escuchado gritos durante la noche, lo que permitió dar aviso inmediato a la Policía.

Según se pudo conocer, el ataque ocurrió cerca del Banco Provincia de Neuquén, por lo que se solicitaron los registros de las cámaras de seguridad de la entidad y de otras propiedades cercanas para intentar identificar a los responsables.

Hasta el momento, no hay personas demoradas, y los investigadores continúan reuniendo testimonios y pruebas que permitan reconstruir cómo se produjo el homicidio de Mauricio Adán Islas.