Estuvieron presos una semana y la defensa probó que el operativo policial fue falso en Neuquén

Dos jóvenes de Centenario fueron involucrados por la Policía de Neuquén en un robo que no cometieron, estuvieron presos una semana, y recuperaron la libertad por una investigación que realizó la defensa pública. Fue decisivo el hallazgo de un video que, según los policías, no existía.

El defensor público José Maitini presentó una denuncia en contra de los efectivos de las comisarías 5 y 52 de Centenario ante la División Asuntos Internos de la Jefatura de Policía, porque los hechos no sucedieron como quedó consignado en las actas policiales.

Supuestamente el 30 de septiembre pasado a la madrugada cuatro personas ingresaron a una vivienda deshabitada en calle Cuba al 1500, entre O’Higgins y Alfredo Palacios de Centenario y retiraron varios elementos.

La versión de la Policía

Los elementos supuestamente en poder de los detenidos. (Gentileza)

De acuerdo con la versión policial, encontraron en flagrancia a «cuatro masculinos huyendo en distintas direcciones con elementos en su poder».

Llevados ante el juez Luis Giorgetti, les formularon cargos y se les impuso un mes de prisión preventiva. El supuesto esclarecimiento del caso fue ampliamente difundido por el equipo de prensa de la Policía. Por sus características, podría haberse resuelto incluso con un juicio directo.

Pero el defensor Maitini fue a buscar la cámara de vigilancia de un supermercado ubicado en las inmediaciones. Lo hizo a pesar de que la Policía le había dicho que esa cámara «no funciona».

Lo que muestra el video

Sin embargo el artefacto sí graba y registró lo que realmente sucedió esa madrugada, por lo que el defensor público pidió una nueva audiencia que se realizó el lunes 7.

Según el video, la detención no se produjo en el horario que dijo la policía. Además no se apresó a cuatro personas, sino a dos. Ninguna estaba huyendo, sino tomando algo en la vereda con un amigo, y no tenían ningún elemento en su poder, explicó el defensor.

En la audiencia, uno de los imputados se hizo cargo de haber cometido el robo junto a un cómplice, y dijo que los jóvenes que llevaban una semana detenidos no habían tenido nada que ver.

«Son del ambiente»

Según el defensor Maitini, la Policía fundamentó el arresto en que “estas personas se las conoce del ambiente delictivo. No negamos que tienen antecedentes. Pero no significa que ellos hayan cometido estos hechos ni que tengan que estar ‘pagando’ cosas que no hicieron. Deben ser investigadas con objetividad».

En su presentación ante Asuntos Internos, Maitini señaló que «hay grandes sospechas de que se han violados documentos dentro del ámbito territorial de prevención de la comisaría 5° y 52° de Centenario (oficio, actas de procedimiento y demás diligencias policiales) destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y/o confiados a funcionario público en el interés del servicio público».

Y enumera: «No se dio la demora en el lugar indicado por la policía en oficios y actas diligenciales; no se demoró a cuatro personas sino a dos; ninguna de las personas demoradas se encontraba huyendo de nada; no tenían cosas en su poder; llega la policía, los demora y los trae detenidos a audiencia expresando, en el acta policial, todo lo contrario; el video de la cámara de seguridad del mercado demuestra lo contrario a lo expresado en documentos policiales y es imperioso que se realice una investigación interna para determinar posibles responsabilidades funcionales».