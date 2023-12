Etapa final del juicio por la muerte de una alumna en el lago Gutiérrez

“No les creemos nada de nada. A mi hija no me la cuidaron. Vengo escuchando puras mentiras de personas adultas. Deberían haber cuidado a todos los chicos por igual”, dijo la madre de Celeste, la nena de 12 años que se ahogó durante una salida escolar en el lago Gutiérrez en diciembre de 2021.

“Pedimos justicia para nuestra hija. Tengo siete sobrinos que van a seguir yendo a la escuela. Muchos chicos más siguen yendo. Que lo que pasó con mi hija sea un cambio”, indicó la mujer antes de los alegatos de clausura.

La fiscal Jefe Betiana Cendon pidió que se declare a los docentes Cristian Arriagada, Norma Millaman y Patricia Cantero responsables por el delito de homicidio culposo. El abogado querellante Estanislao Cazaux adhirió al planteo.

“Celeste muere por asfixia, ahogada en el lago. ¿Por qué? Porque autorizaron el ingreso al agua, porque no la cuidaron. Estuvo 40 minutos sumergida debajo del agua cuando se dieron cuenta que faltaba un alumno. La ley nos exige evaluar el accionar negligente”, manifestó Cendón.

La fiscal Betiana Cendon y el abogado querellante Estanislao Cazaux durante los alegatos de clausura. Foto: Chino Leiva

“¿Fueron infractores? Sí. ¿Eran capaces de prever el riesgo? Por supuesto. Hablamos de dos docentes de grado y un profesor de educación física. Provocaron un riesgo no permitido. Los roles eran claros”, añadió.

Cazaux recordó que el 28 de abril pasado la docente Quimey Malén Painefil acordó en un juicio abreviado la condena de 2 años de prisión en suspenso, por el delito de homicidio culposo. Dijo que, de esta forma, reconoció su responsabilidad en el hecho.

También señaló que los docentes imputados en la causa les dieron permiso a los chicos para ingresar al agua y “nadie les preguntó si sabían nadar”. “Hay un antes y después de la educación en Río Negro con el caso de Celeste. Queremos que esta sentencia les recuerde a todos los docentes la responsabilidad que recae sobre ellos cuando tienen una salida con chicos”, expresó.

La fiscal Betiana Cendon durante los alegatos de clausura. Foto: Chino Leiva

Los abogados defensores Sebastián Arrondo y Rodolfo Rodrigo pidieron la absolución de Arriagada, Millaman y Canteror.

«Todos estamos conmovidos por el hecho trágico, pero hay que ver las responsabilidades de cada uno. La negligencia es una conducta omisiva contraria a las normas. Arriagada fue atento, sagaz y estuvo todo el tiempo haciendo lo humanamente posible. De hecho, salvó una vida (por Melody, una nena que tuvo un inconveniente en el lago)», dijo y agregó: «No podemos decir que mi defendido le causó la muerte a Celeste. Él no fue el responsable de la muerte«.

La abogada defensora María Rodrigo agregó que «todos los papás nunca dijeron que no querían esta salida. De golpe estaban en desacuerdo con la salida a Baqueanos».

El día de la tragedia

“Acá hubo un montón de irresponsables. Un efecto dominó llevó a esto”. El profesor de educación física Cristian Arriagada prestó declaración previamente a los alegatos de clausura.

Arriagada hizo hincapié en que se sumó al programa Dejando Huellas a muy pocos días de la actividad en Lago Gutiérrez ya que fue diagnosticado con Covid-19. “No tuve contacto con el proyecto. No lo firmé y no lo planifiqué porque estuve aislado en mi casa”, refirió.

Brindó detalles de la salida y del momento en que los docentes advierten que Celeste no estaba en el grupo. “De pronto, empiezo a escuchar gritos. ‘Nos falta una nena’, dice una maestra. Celeste, me dicen. Se me pasó por la cabeza la cantidad de chicos que entraron al agua y quería descartar todas las posibilidades. Por eso, me fui al agua”, relató Arriagada.

Dijo que, en el agua, algo le llamó la atención. Al darse vuelta, vio al docente Alejandro Marelli observándolo. “’Ale, ¿podés ayudarme que quiero descartar algo? Él mete la cabeza y me dice: ‘Es la nena’. Me tiro, buceo. Bajo nadando y la veo a Cele flotando con los ojos abiertos. La agarro y la llevo hacia arriba, hasta a la orilla”, detalló.

Las docentes Norma Millaman y Patricia Cantero. Foto: Chino Leiva

En la costa, realizó RCP a la nena durante 40 minutos. Mencionó que tenía los labios violeta y “cero signo de respiración. No tenía pulso”. Cuando llegó la policía, les pidieron que se retiren ya que los padres de Celeste estaban en camino.

“Lo que sucedió es lamentable. Nunca quisimos que pasara. Tomamos todas las medidas con Patricia (Cantero) así que no me considero culpable de lo que pasó”, declaró la docente Norma Millaman.