Femicidio de Agostina Vega: el fiscal indagará a los detenidos y la justicia descarta la hipótesis del criminis causa

Femicidio de Agostina Vega: el fiscal Garzón indagará a los tres detenidos y la justicia descarta la hipótesis del abogado querellante

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años de Córdoba cuyo cuerpo fue hallado el pasado 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra, ingresará la próxima semana en una etapa de definiciones clave. El fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón, procederá a indagar entre los días martes y jueves a los tres detenidos que tiene el expediente.

Los procedimientos judiciales incluirán al principal sospechoso y presunto asesino, Claudio Barrelier, quien actualmente permanece alojado en el Complejo Penitenciario de Bouwer. Junto a él, serán indagados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por el delito de encubrimiento agravado. Desde los tribunales cordobeses recordaron que los acusados cuentan con el derecho constitucional de abstenerse de declarar.

Desmentida oficial sobre el móvil del crimen

Fuentes judiciales desmintieron de forma categórica que la fiscalía se encuentre trabajando sobre la hipótesis de un homicidio criminis causa, una teoría que había sido arrojada públicamente por el abogado Carlos Nayi. El letrado, quien representa a los abuelos maternos de la víctima, había afirmado a los medios que a la menor la mataron para ocultar un delito previo y lograr la impunidad.

Sin embargo, las autoridades ratificaron que el fiscal Garzón no persigue esa línea y continúa profundizando la investigación bajo un estricto secreto de sumario, concentrándose en reconstruir minuciosamente los movimientos del entorno de Barrelier durante las horas posteriores a la madrugada del domingo 24 de mayo, momento en que se presume ocurrió el asesinato.

Las pruebas: un auto prestado, videos y un acolchado faltante

La situación procesal de los presuntos encubridores se ha complicado tras los últimos operativos de rutina en la escena del crimen. Soledad Andreani fue detenida luego de comprobarse que le prestó su Ford Ka negro a Barrelier. La justicia sospecha que dicho automóvil fue el vehículo utilizado para trasladar y descartar los restos de la adolescente.

A esta hipótesis se suma un registro fílmico clave del lunes 25 de mayo, donde se observa al presunto femicida abrir el baúl del Ford Ka y manipular una manta o frazada. Este detalle coincide con la declaración de Osvaldo Fassetta —el segundo detenido por encubrimiento, quien residía en una habitación al fondo de la vivienda del acusado en barrio Cofico—, quien afirmó ante la prensa que le resultó llamativo notar que el acolchado de su propia cama había sido cambiado tras la desaparición de Agostina.

Actualmente, la vivienda de Barrelier se encuentra bajo una fuerte custodia de la Policía de Córdoba. La medida busca preservar la integridad de la escena y evitar la destrucción de pruebas, luego de que el domicilio recibiera reiteradas amenazas de ser prendido fuego en represalia por el crimen.

Alta médica para la madre de la víctima

En el plano familiar, se confirmó que Melisa, la madre de Agostina, fue dada de alta tras permanecer varios días internada en un centro de salud. El abogado Nayi detalló que la mujer sufrió un «shock postraumático agudo profundo» producto de la tragedia.

Por su parte, Miguel Heredia, abuelo de la menor, manifestó la profunda preocupación de la familia respecto a la delicada salud mental de su hija, explicando que se encuentra en un estado de extrema fragilidad psicológica y que aún no ha logrado procesar la realidad de la muerte de la adolescente.