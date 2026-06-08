Femicidio de Agostina Vega: acusan por encubrimiento a una mujer y el caso ya suma tres detenidos

Soledad Andreani, la mujer que le prestó su vehículo negro a Claudio Barrelier -el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega-, fue detenida este lunes 8 en la provincia de Córdoba. La fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado ante la firme sospecha de que el automóvil se utilizó para trasladar los restos de la joven de 14 años hasta el descampado de Ampliación Ferreyra, donde fueron hallados el pasado 30 de mayo.

El fiscal Garzón mantiene un estricto hermetismo sobre las nuevas medidas de prueba y continúa analizando el entorno del principal acusado para determinar la existencia de otras colaboraciones operativas antes o después del asesinato.

Por este motivo, el expediente permanecerá bajo secreto de sumario durante los próximos diez días y desde la justicia no se descartan futuras imputaciones.

Detuvieron a la dueña del auto en el que viajó Barrelier

Antes de su aprehensión, Andreani había sido citada en dos oportunidades a declarar como testigo ante el fiscal Raúl Garzón. Durante los días previos a su arresto, la mujer recorrió diversos medios de comunicación para defender su versión, manifestando estar arrepentida de haber prestado ayuda.

Según su relato público, Barrelier, quien fue su pareja durante algunos meses, le pidió el automóvil con la excusa de llevarle ropa a un familiar. Si bien la acusada sostuvo que presintió que algo malo podía ocurrir, terminó accediendo al pedido.

A pesar del fuerte hermetismo en la causa, la noticia de su detención fue confirmada por Infobae, que aclararon que la dueña del vehículo quedó bajo el radar de los investigadores desde el inicio de la pesquisa.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad resultaron fundamentales para el expediente, ya que registraron el recorrido del rodado en horarios considerados clave para la reconstrucción del hecho. A esto se sumó que, si bien la detenida habló del caso en reiteradas oportunidades, nunca precisó los motivos por los cuales ordenó a su hijo que lavara el coche inmediatamente después de que Barrelier se lo devolviera.

En paralelo al avance judicial, la Municipalidad de Córdoba procedió el 4 de junio a la clausura del bar Wachitas, un local nocturno donde Andreani trabajaba como productora de eventos. Las autoridades constataron diversas irregularidades relacionadas con la habilitación comercial, las instalaciones y las medidas de seguridad del establecimiento.

El caso de Agostina Vega ya tiene tres personas detenidas

Con este nuevo procedimiento, ya son tres las personas que permanecen tras las rejas por el caso. Además del presunto femicida y la dueña del automóvil, la semana pasada fue capturado Osvaldo Fassetta. Este hombre de 47 años residía en una habitación ubicada en la parte trasera de la vivienda del barrio Cofico, el lugar exacto donde la fiscalía sostiene que se perpetró el crimen.

Fassetta también fue imputado por encubrimiento agravado y, al igual que Andreani, había brindado entrevistas en televisión poco antes de ser arrestado. La investigación apunta a que este sujeto habría participado en una serie de maniobras destinadas a desviar la búsqueda de la adolescente y a enviar mensajes tranquilizadores al entorno familiar mientras la menor era intensamente buscada por la policía y sus allegados.