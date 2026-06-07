Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: quién es quién en el caso que está otra vez bajo secreto de sumario

A dos semanas del femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba, se conoce el quién es quien en la causa, la cual en los últimos días tuvo varios avances con nuevos detenidos, sospechas, secreto de sumario, marchas y un pedido de justicia latente.

El resultado preliminar de la autopsia confirmó que la menor fue abusada, asfixiada y que luego el detenido Claudio Gabriel Berrelier descartó su cuerpo en un descampado de más de 200 hectáreas.

Femicidio de Agostina Vega: quién es quién en la causa

Pese a que fue arrestado días después del inicio de la búsqueda de Agostina, en ninguna de las dos declaraciones que dio ante el fiscal Raúl Garzón colaboró para dar con la adolescente.

Ahora la causa se encuentra nuevamente bajo secreto de sumario con dos detenidos Claudio Barrelier y Eduardo Fasseta, aunque la Justicia tiene en la mira a más personas, por lo que se esperan novedades en los próximos días.

Agostina Vega: la adolescente tenía 14 años y durante un tiempo vivió con su papá hasta que regresó con su mamá hasta Córdoba tras una orden judicial. Fue asesinada entre la noche del sábado 23 de mayo y en las primeras horas del domingo 24.



la adolescente tenía 14 años y durante un tiempo vivió con su papá hasta que regresó con su mamá hasta Córdoba tras una orden judicial. Fue asesinada entre la noche del sábado 23 de mayo y en las primeras horas del domingo 24. Claudio Gabriel Barrelier: es el principal sospechoso del femicidio. Había sido pareja de la mamá de Agostina y a pesar de que la relación no continuó, si siguieron con una amistad, por lo que era habitual que la víctima lo siga viendo. Trabajaba en la municipalidad y era barra brava del Club Instituto.



es el principal sospechoso del femicidio. Había sido pareja de la mamá de Agostina y a pesar de que la relación no continuó, si siguieron con una amistad, por lo que era habitual que la víctima lo siga viendo. Trabajaba en la municipalidad y era barra brava del Club Instituto. Miguel y Elizabeth Heredia : son los abuelos de la menor y lideran el pedido de justicia. Ambos son querellantes en la causa.



: son los abuelos de la menor y lideran el pedido de justicia. Ambos son querellantes en la causa. Melisa Heredia : es la mamá de Agostina y continúa internada hace más de una semana. La Justicia investiga sus movimientos y existe cierta sospecha.



: es la mamá de Agostina y continúa internada hace más de una semana. La Justicia investiga sus movimientos y existe cierta sospecha. Gabriel Vega : papá de la adolescente y ex policía. Desde hace años tiene conflictos judiciales con Melisa y fue el primero que apuntó contra Barrelier de ser quién asesinó a su hija.



: papá de la adolescente y ex policía. Desde hace años tiene conflictos judiciales con Melisa y fue el primero que apuntó contra Barrelier de ser quién asesinó a su hija. Eduardo Fasseta : es el nuevo detenido en la causa y se lo acusa de encubrimiento. Vivía en el mismo lugar que Barrelier y fue hacer la denuncia de la desaparición de la menor con Melisa.



: es el nuevo detenido en la causa y se lo acusa de encubrimiento. Vivía en el mismo lugar que Barrelier y fue hacer la denuncia de la desaparición de la menor con Melisa. Soledad : también está siendo investigada debido a que es la ex pareja de Barrelier y le prestó el auto Ford Ka negro con el que el acusado trasladó el cuerpo de Agostina. Luego lavó el vehículo.



: también está siendo investigada debido a que es la ex pareja de Barrelier y le prestó el auto Ford Ka negro con el que el acusado trasladó el cuerpo de Agostina. Luego lavó el vehículo. Raúl Garzón : se trata del fiscal de la causa y que generó polémica en la conferencia de prensa que brindó cuando confirmó el hallazgo sin vida de la adolescente.



: se trata del fiscal de la causa y que generó polémica en la conferencia de prensa que brindó cuando confirmó el hallazgo sin vida de la adolescente. Carlos Nayi: abogado de la familia materna.



abogado de la familia materna. Fernanda Alaniz: abogada del papá de Agostina.



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