Quién era la víctima del femicidio en Neuquén: el principal sospechoso, su pareja, está prófugo

Por un femicidio en Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén se lleva adelante tareas de investigación. Se conoció la identidad de la víctima. Además, se supo que su pareja es intensamente buscada. El hombre está prófugo. Intervino Fiscalía.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la mujer era Jessica Scarione, de más de 30 años. Fue hallada muerta el sábado al mediodía por un familiar.

Cómo avanza la investigación por el femicidio en Neuquén

Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que se dispuso la detención de su pareja, que por el momento continúa prófugo.

Por el caso intervino la fiscal Lucrecia Sola. La representante del MPF requirió la autopsia al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, la cual se realizará en el transcurso de este lunes.

En el contexto de la investigación, también dispuso el secuestro de las imágenes de cámaras de vigilancia en la zona. Además se entrevistó a vecinos de la zona.

Fuentes Policiales indicaron que la víctima presentaba heridas compatibles de al menos dos disparos, además de lesiones superficiales con arma blanca.

Se difundió la búsqueda de la pareja de la víctima del femicidio en Neuquén

Se supo que el hombre que está prófugo tiene 45 años y fue identificado como Luis Alberto Espinoza. La búsqueda fue divulgada por la Policía de Neuquén.