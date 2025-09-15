Presunto femicidio en Neuquén: el violento contexto que precedió al crimen de Jessica Scarione

Jessica Noemí Scarione, de 36 años, fue asesinada este lunes en la Colonia Rural Nueva Esperanza. La mujer recibió dos disparos dentro de la vivienda que compartía con su expareja, Luis Alberto Espinoza, de 54 años, quien se convirtió en el principal sospechoso del femicidio. La Fiscalía, a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, lleva adelante la investigación y la Policía de Neuquén emitió un pedido de búsqueda para dar con el hombre.

La historia previa al crimen estuvo atravesada por denuncias, violencia (varios tipos) y la intervención de distintos dispositivos estatales de protección. El vínculo entre Scarione y Espinoza se había caracterizado por episodios de agresiones físicas y verbales, además de amenazas de muerte.

El 24 de agosto pasado, la víctima denunció a Espinoza por maltrato físico y verbal, y señaló que había sido amenazada con un arma de fuego, la misma que ella misma había visto en manos del acusado. Los investigadores intentan determinar si esa arma fue utilizada en el crimen.

Tras la denuncia, Scarione recibió asistencia en un refugio provincial, pero al día siguiente abandonó voluntariamente el lugar y regresó con Espinoza. Esta decisión se repitió semanas después: el 1 de septiembre pidió que se dieran de baja las medidas de protección vigentes, incluyendo el botón antipánico. En ese momento, manifestó haber retomado la relación, confiando en la promesa de Espinoza de dejar las drogas y cesar con la violencia.

Audiencias pendientes

El caso estaba enmarcado en la Ley Provincial 2212 de Violencia Familiar, que establece medidas de protección, asistencia y control judicial. En este ámbito, Scarione y Espinoza debían presentarse en noviembre a una audiencia para evaluar la situación y la posible continuidad de las medidas preventivas.

La mujer, además, tenía una discapacidad leve, vinculada a las diversas agresiones sufridas en un largo periodo. Tenía varios hijos con los cuales no convivía por su compleja situación.

Sin embargo, este lunes 15 de septiembre, los vecinos alertaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo sin vida de la mujer en la precaria vivienda ubicada en la manzana 15, lote F, de Nueva Esperanza.

La causa, a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, se investiga como femicidio, bajo el protocolo vigente para estos casos. La búsqueda de Espinoza continúa, mientras la comunidad de Neuquén se ve nuevamente sacudida por un crimen que expone las dificultades en la protección de víctimas de violencia de género.

Historial reciente de femicidios

De confirmarse el femicidio como agravante penal, en el crimen de Jessica Noemí Scarione, sería el tercero en lo que va del 2025 en Neuquén.

Los datos aportados por la justicia provincial y organizaciones como el Observatorio de Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, dan cuenta que el primero fue el de Olga Delina Quinteros, hallada muerta el 14 de marzo pasado en su vivienda de la localidad de Piedra del Águila. Tenía 70 años.

El otro femicidio registrado en el periodo 2025 fue el de Corina Mabel Mena, asesinada a puñaladas en Junín de los Andes por un hombre con el que mantenía una relación de pareja. Tenía 44 años y trabajaba como auxiliar de servicio de una escuela local.