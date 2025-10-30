Femicidio de Olga Quinteros en Piedra del Águila: piden la pericia psiquiátrica del imputado

Como parte de la investigación por el femicidio de Olga Delina Quinteros, ocurrido en marzo en la ciudad de Piedra del Águila, el fiscal jefe Gastón Ávila solicitó una pericia psiquiátrica para determinar el estado de salud mental del único imputado en la causa. El pedido fue dirigido a la coordinación de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén.

La solicitud fue presentada durante una audiencia celebrada hoy ante el juez de garantías Ignacio Pombo, quien convocó a la fiscalía y a la defensa para definir los pasos a seguir en la investigación. El encuentro tuvo como objetivo analizar la situación procesal del sospechoso, cuya condición médica ha impedido hasta el momento avanzar con la acusación formal.

El imputado, un hombre oriundo de República Dominicana, fue detenido el pasado 17 de marzo en la sede del consulado de su país en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pocos días después del crimen. Sin embargo, nunca llegó a ser trasladado a Neuquén, ya que el Juzgado de Rogatorias de la Nación ordenó su internación en un centro de salud mental (Borda), donde permanece bajo custodia policial desde entonces.

Durante la audiencia, el fiscal Ávila ratificó la intención del Ministerio Público Fiscal de Neuquén de mantener la custodia policial en el establecimiento médico. Lo hizo luego de que un dictamen del defensor federal considerara que la medida representaba una detención ilegal que interfería con el tratamiento del paciente.

Para la defensa, el imputado no puede someterse a un proceso

La defensa pública del imputado en Neuquén presentó una pericia realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la cual concluye que el sospechoso no puede ser sometido a un proceso penal, dado que al momento del hecho no se encontraba en control de sus facultades mentales. No obstante, el defensor manifestó su acuerdo en que la fiscalía participe del control de esa evaluación.

El fiscal Ávila, en tanto, insistió en la necesidad de contar con un nuevo examen psiquiátrico efectuado por profesionales del Poder Judicial neuquino, con el fin de disponer de un diagnóstico actualizado y con validez en la jurisdicción donde se tramita la causa.

En un mes se hará otra audiencia

Tras escuchar a las partes, el juez Pombo resolvió que, una vez elaborados los informes correspondientes, se convoque a una nueva audiencia dentro de 30 días para debatir sobre la imputabilidad del acusado y definir los próximos pasos del proceso judicial.

El caso generó una profunda conmoción en Piedra del Águila, donde vecinos y organizaciones sociales reclaman justicia por Olga Quinteros y piden que el proceso avance con perspectiva de género, respetando los tiempos judiciales pero sin perder de vista los derechos de la víctima y su familia. El impacto fue provincial, al tratarse del primero de los cinco femicidios registrados en el 2025.

El femicidio de Quinteros ocurrió a mediados de marzo y, desde entonces, la investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen y establecer si el acusado es penalmente responsable. La fiscalía neuquina continúa reuniendo pruebas y testimonios para sostener la acusación una vez que se determine la condición mental del sospechoso.

El futuro de la causa

Con la pericia solicitada y el nuevo plazo establecido por el juez, el futuro de la causa dependerá del resultado de los estudios psiquiátricos.

Contando con los datos que se aportarán, la justicia deberá decidir si el imputado puede ser sometido a juicio o si corresponde mantener su internación en un centro especializado bajo medidas de seguridad.